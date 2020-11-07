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Ты одессит, Миша: что названо и увековечено в Одессе в честь Жванецкого (фото)

Ты одессит, Миша: что названо и увековечено в Одессе в честь Жванецкого (фото)

Михаил Жванецкий родился в Одессе и еще при жизни стал в нашем городе настоящим «живым классиком».

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Сегодня стало известно, что в Одессе появится памятник Михаилу Жванецкому. А что было установлено и названо в его честь в Одессе еще при жизни писателя?

Памятник Михаилу Жванецкому («Ты одессит, Миша…») появился в Саду скульптур Одесского литературного музея 1 апреля 1998 года (скульптор Владимир Трасков). Жванецкий изображен читающим свои рассказы. У его ног — знаменитый портфель писателя.

памятник Жванецкому, одесский сад скульптур

В 2009 году в центре города появился бульвар Жванецкого (бывший Комсомольский и Искусств). Одной из его достопримечательностей стали, конечно же, установленные вдоль всего бульвара таблички с цитатами Михаила Жванецкого. Но со временем они пришли в упадок, а потом и вовсе исчезли.

цитата Жванецкого

табличка с цитатой Жванецкого

цитата на бульваре Жванецкого

цитата о народе

В 2014 году на одесской Аллее звезд появилась плита со звездой Михаила Жванецкого.

звезда Жванецкого

Одесский скульптор Татьяна Штыкало создала скульптуру «Кот Жванецкого Морис». Любимый кот писателя мирно посапывал на все том же писательском портфеле. Позже скульптуру украли, но Татьяна ее возродила. Она установлена на окне Всемирного клуба одесситов.

кот Жванецкого

Во дворе в переулке Маяковского, 5 появился мурал: Михаил Жванецкий изображен на нем вместе с Остапом Бендером. Кстати, писателя «окружают» его же цитаты. Отдельный штрих мурала — опять же, неизменный портфель.

Жванецкий и Остап

В 2019 году в Одессе увидел свет календарь, где картины из фонда Художественного музея подписаны цитатами Жванецкого. Так, полотно В.Токарева 1971 года «Октябрь на рабочей окраине» сопровождается цитатой Жванецкого: «Ребята, если мы уж по горло в д…ме, возьмемся за руки». По поводу выхода календаря сам писатель, в частности, посоветовал: «Давайте добавлять жизни к годам, а не годы к жизни».

Жванецкий и календарь

Фото автора, Татьяны Штыкало, из открытых источников

Читайте также: Одесситы несут цветы к дому детства Михаила Жванецкого.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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