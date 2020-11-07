Ты одессит, Миша: что названо и увековечено в Одессе в честь Жванецкого (фото)

Михаил Жванецкий родился в Одессе и еще при жизни стал в нашем городе настоящим «живым классиком».

Сегодня стало известно, что в Одессе появится памятник Михаилу Жванецкому. А что было установлено и названо в его честь в Одессе еще при жизни писателя?

Памятник Михаилу Жванецкому («Ты одессит, Миша…») появился в Саду скульптур Одесского литературного музея 1 апреля 1998 года (скульптор Владимир Трасков). Жванецкий изображен читающим свои рассказы. У его ног — знаменитый портфель писателя.

В 2009 году в центре города появился бульвар Жванецкого (бывший Комсомольский и Искусств). Одной из его достопримечательностей стали, конечно же, установленные вдоль всего бульвара таблички с цитатами Михаила Жванецкого. Но со временем они пришли в упадок, а потом и вовсе исчезли.

В 2014 году на одесской Аллее звезд появилась плита со звездой Михаила Жванецкого.

Одесский скульптор Татьяна Штыкало создала скульптуру «Кот Жванецкого Морис». Любимый кот писателя мирно посапывал на все том же писательском портфеле. Позже скульптуру украли, но Татьяна ее возродила. Она установлена на окне Всемирного клуба одесситов.

Во дворе в переулке Маяковского, 5 появился мурал: Михаил Жванецкий изображен на нем вместе с Остапом Бендером. Кстати, писателя «окружают» его же цитаты. Отдельный штрих мурала — опять же, неизменный портфель.

В 2019 году в Одессе увидел свет календарь, где картины из фонда Художественного музея подписаны цитатами Жванецкого. Так, полотно В.Токарева 1971 года «Октябрь на рабочей окраине» сопровождается цитатой Жванецкого: «Ребята, если мы уж по горло в д…ме, возьмемся за руки». По поводу выхода календаря сам писатель, в частности, посоветовал: «Давайте добавлять жизни к годам, а не годы к жизни».

Фото автора, Татьяны Штыкало, из открытых источников

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