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Арка, озера и фламинго: как выглядит новый вход в Одесский зоопарк (фото)

Арка, озера и фламинго: как выглядит новый вход в Одесский зоопарк (фото)

Вход одесский Зоопарк теперь выглядит совершенно по-новому. Теперь мы попадаем в наш зверинец через Преображенский парк. Там появилась арка в мавританском стиле — под стать новым воротам в сам Преображенский парк. Вы входите через эту арку — и все только начинается. Не зря говорится не просто о входе, а о входной группе. Тут вам и озера, и мост. А еще фламинго и лебеди.

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О входной группе говорилось давно, она долго строилась — и вот в День города, при огромном скоплении народа, она уже открыта для посетителей.

Впервые организован подъезд к Зоопарку, появилась и парковка для посетителей с автомобилями и экскурсионных автобусов.

В честь этого события и Дня города Зоопарк сегодня работает бесплатно, а всех его посетителей ожидают встречи с артистами, клоунами, аниматорами и прочими удовольствиями.

Кстати, Зоопарк, которому скоро исполнится 100 лет, будет преображаться и дальше. А сегодняшнее открытие входной группы назвали «открытием фрагмента Зоопарка европейского уровня».

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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