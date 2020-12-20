Новый год-2021: как выглядят предпраздничные витрины Одессы (фото)

Елка по-одесски: как за 10 лет менялся облик зеленой новогодней красотки на Думской площади (фото) Новогоднюю елку, которую устанавливают на Думской площади перед мэрией, называют главной. С этим далеко не все согласны. Главная, мол, это та, которая на Дерибасовской. Или та, что перед зданием Одесской облгосадминистрации. Но именно с момента «елочка, зажгись!» на Думской площади у нас стартуют рождественско-новогодние праздники. На Думской площади зажгла огни новогодняя елка-2021. А какой была ПОДРОБНЕЕ

Кризис-меню: как накрыть праздничный стол и сэкономить при этом? Новогоднее застолье необязательно должно быть исключительно из оливье и бутербродов с красной икрой. Предлагаем вам поменять традиции и порадовать своих близких новыми праздничными блюдами. Мы подобрали для вас самые бюджетные рецепты, которые уже успели опробовать наши читательницы. И, кстати, эти блюда хозяин будущего года – Белый Бык – обязательного оценит. ПОДРОБНЕЕ