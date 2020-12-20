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Новый год-2021: как выглядят предпраздничные витрины Одессы (фото)

Новый год-2021: как выглядят предпраздничные витрины Одессы (фото)

Если у вас еще нет новогоднего настроения, то прогуляйтесь по центру Одессы и позаглядывайте в витрины. Нарядные ёлки, светящиеся гирлянды, яркие шары, санта-класусы, олени и другие сказочные герои вам его точно обеспечат.

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«Одесская жизнь» собрала для вас самые яркие примеры праздничного декора витрин.

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Марина Анимуцкая
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Илон Макс
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Илон Макс

Прекрасный совет для тех, у кого нет денег. Позаглядывать в витрины – это единственное, что они могут себе позволить. А если они ещё и проголодались, могут позаглядывать и в витрины кафе и ресторанов.

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