Хроника одесского домопада: какие здания обвалились в городе за последние 2 месяца?

За последнее время в Одессе участились обвалы жилых домов. Только три случая произошли в мае. А сегодня ночью — рухнула часть дома на Ясной, 10. К счастью, никто не погиб. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.
22 мая обрушение произошло на Среднефонтанской, 29. Дом был еще давно признан аварийным.
18 мая обрушение случилось на Тороговой, 20. Вероятно, спровоцировало это незаконное строительство у стен дома, которое привело к земельному сдвигу.
8 мая рухнул флигель на Польском спуске, 9. Здание было аварийным.
А 9 апреля обрушилась часть дома на Канатной, 9. Этому также предшествовали строительные работы.