Хроника одесского домопада: какие здания обвалились в городе за последние 2 месяца?

В Одессе проверяют состояние старых домов рядом с новостроями (видеокомментарий) Жилищно-коммунальные сервисы департамента городского хозяйства начали проведение мониторинга домов старого фонда, в непосредственной близости от которых уже построены, строятся или в перспективе могут быть возведены новострои. Поручение подписал исполняющий обязанности заместителя городского головы-директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман. ПОДРОБНЕЕ

Архитектор назвал причины обрушения дома на Торговой, 20 «ГАСК Украины в Одесской области должна была обеспечить своей деятельностью безопасность граждан. Полная бездеятельность чиновников, некомпетентность их в первую очередь и коррумпированность. Вот это причины», – заявил архитектор Виктор Глеба в эфире ГолосUA. По его мнению, обрушение дома в Одессе по улице Торговой, 20 еще раз подтверждает, что в Украине нет контроля за строительством. ПОДРОБНЕЕ