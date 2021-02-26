Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях. Уже прошло 89 лет с тех пор, как Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XII созыва от 9 февраля 1932 года было провозглашено образование Одесской области, а 27 февраля центральными государственными и партийными органами СССР было утверждено образование Одесской области в составе Украинской ССР.

В Одесской области было, как известно, 26 районов. Сейчас осталось всего семь районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский.

Мы завершаем рассказ об истории названий населенных пунктов Одесской области и о том, как и в честь кого они были названы. Часть материала мы использовали из наших публикаций 2013 года, автором которых является Сергей Марин, поэтому в тексте будут встречаться старые названия населенных пунктов.

Татарбунары: татарский источник

Чьей была крепость, вокруг которой возник нынешний городок, расположенный на правом берегу реки Когильнык (от тюркского «трава») – до сих пор не ясно. То ли здесь была резиденция половецкого хана под названием Карабуна («черный ручей»), то ли колония генуэзцев. Крепость разрушали не раз, например турецкий путешественник и этнограф Эвлия Челеби писал, что ее в очередной раз восстановили в 1636-1637 годах.

Нынешнее название Татарбунары гордо носят еще с XVI века, когда эту местность захватили крымские татары. Ученый Дмитрий Кантемир описывал эти места в 1712-1716 годах, сообщая, что Татар-Бунар означает «татарский колодец (родник, источник, ключ, фонтан)». Произошло название от источника, который вытекал из-под холма, под которым были погребены руины древней крепости.

В 1770 году Татарбунары были взяты российскими войсками, затем возвращены Оттоманской Порте, а вновь присоединены к России в результате кампании 1806-1812 годов. Причем Татарбунары вошли в состав Российской империи в 1809 году как казенное поселение. Любопытно, что это произошло еще до официального перехода Бессарабии в состав России.

Болград: столица болгар Украины

Эта земля также пронизана духом древней истории: в IV-III тысячелетиях до нашей эры здесь жили земледельцы эпохи меди (гумельницкая культура); обнаружены поселения эпохи бронзы (II-начало I тысячелетия до нашей эры), первых веков нашей эры и времен Киевской Руси (IX-XII века). В XIII веке местность захватили монголо-татары. Позже здесь жили татары, о чем напоминают многочисленные топонимы.

Сразу после присоединения этих земель к Российской империи сюда прибыли беженцы, которыми и был основано сначала село Табак (происхождение понятно), а затем, в 1819 году – Болград (болгарский город).

Беженцы, о которых идет речь, были болгарами из-за Дуная, которые бежали от жестокого турецкого гнета, а на новых землях были приняты тепло – как единоверцы. Поэтому Болград задумывался как столица всех болгар в России. Город и сегодня без преувеличения является столицей болгар, но – уже в Украине. Несмотря на то, что оказывался под властью других государств: в составе Румынии — в 1856-1878 годах и в 1918-1940 годах, и под немецко-румынской оккупацией в период с 1941 по 1944 годы.

Рени: пристань, арена или свиток?

Рени, как и Белгород-Днестровский, – очень древний город, в его окрестностях найдены свидетельства проживания людей давностью до IV тысячелетия до нашей эры. История самого города начинается от древнегреческой колонизации в IV веке до нашей эры. Затем здесь властвовали римляне, восточные славяне (IV век нашей эры), византийцы… В X-XII веках Рени входил в состав Киевской Руси, а затем Галицко-Волынского княжества. Пережили ренийцы и татаро-монгольское иго, и набеги крымских татар, и пребывание в составе Молдавского государства, и турецкое владычество (с 1621 года). После русско-турецкой войны 1877-1878 годов Рени вошел в состав России.

Отличие Рени от упомянутого Белгорода-Днестровского в том, что его название практически не менялось веками. Известно, что в римский период здесь жили гето-даки, которые называли город Тамисидава. Что это слово точно значит, неизвестно, но слово «дава» означало «город», «селение». Во времена турок Рени сменил название на Томарово («свиток» либо «рулон», напоминает о торговле кожами, развитой в этих краях). Это название помнят еще местные старожилы.

Однако вопрос, откуда взялось название Рени, до сих пор остается открытым. Перечислим основные версии:

от латинского слова arena (арена), которое впоследствии генуэзско-венецианские купцы преобразовали в Рени: гавань, порт; от славянского “рень” – пристань; от латинского “рени” (renie) – песок: песчаный пляж, песчаная пристань; от греческого “эриень” – «свиток», «рулон» (тоже можно связать с торговлей).

Измаил: название пошло от генуэзцев

Самый южный райцентр Одесской области также отличается древней историей. Самые древние поселения – эпохи бронзы, II тысячелетие до нашей эры. В IV-V веках до нашей эры на месте нынешнего Измаила находилась греческая колония Антиофилас. Отмечены гето-фракийские, сарматские поселения.

Близлежащие земли в XII-начале XIII века принадлежали Галицко-Волынскому княжеству, но когда появился город Измаил либо его прямой предшественник, точно неизвестно. Правда, есть данные, что уже в XII веке генуэзские торговцы построили здесь укрепленный форт, который в XV веке достался туркам и был перестроен – возникла мощная крепость. Именно с генуэзцами связывают название Смил (Симил, Синил) – так называли свои поселения генуэзцы. Под названием Смил он входил в состав Молдавского государства, до турецкого владычества.

После захвата турками в 1484 году они изменили название города на Измаил (Ишмаэль). По распространенной версии, они просто переиначили название Смил на свой лад.

Российская империя не раз пыталась отбить город у турок. Город трижды брала штурмом русская армия, но позже он возвращался Турции. Любопытно, что в 1812 году, когда по Бухарестскому миру Измаил на некоторое время оказался под властью России, он получил статус города и название Тучков в честь коменданта крепости Бессарабии генерал-майора Сергея Тучкова. Название Измаил городу вернули в 40-х годах XIX века.

В 1878 году, после очередной русско-турецкой войны, Измаил вошел в состав России по Берлинскому трактату, без боя. С тех пор название остается неизменным.

Килия – город Ахилла

Одна из наиболее красивых историй о названии города в Одесской области связана с нынешним райцентром Килия. Так, согласно не только легенде, но и некоторым письменным источникам, город основал сам Александр Македонский в 335 году до нашей эры. Великий полководец назвал город в устье Дуная именем своего любимого героя мифов – Ахилла. Таким образом город первоначально носил название Ахиллия, которое позже трансформировалось: Хиллия – Киллия – Килия.

Впрочем, есть свидетельства, что город основан еще раньше, в VII веке до нашей эры. Какое он носил тогда название – неизвестно.

Название, данное Александром Великим сохранилось таким образом до нашего времени (хоть и изменившись фонетически). Это достойно внимания, поскольку здесь отмечен «полный комплект» политических изменений. Город, занимавший стратегическую позицию, был в руках византийцев, построивших здесь в XI веке крепость, названную Ликост («волчья пасть»). Позже здесь были генуэзцы, а потом – самый западный центр Золотой Орды. Даниил Галицкий возродил пришедший в упадок город в XIII веке. Позже было венгерское, потом молдавское владычество. Захват турками, у которых город несколько раз брали штурмом запорожские казаки. В 1806 году крепость взял во главе российских войск Арман де Ришелье.

Позже были периоды принадлежности к России, Молдавии, Румынии, снова России, снова Румынии… В 1940 году, по пакту Молотова-Риббентропа Килия досталась СССР. С 1991 года – в составе Украины.

Города областного значения

Бывший Ильичевск (сейчас Черноморск): назван в честь Ленина

Ильичевск в 2016 году был переименован в Черноморск. До 2020 года был городом областного значения. Черноморск очень молод, хоть в его окрестностях и отмечены старинные поселения – медного, бронзового веков и периода Киевской Руси. Корни современного Черноморска уходят в XVIII век, когда на берегу Сухого лимана появилось немецкие, греческие переселенцы и беженцы из внутренних губерний России. Селение называли Бугово, либо Буговы хутора, в честь первого поселенца, грека, майора русской службы, Андрея Буга.

В 1927 году Буговы хутора переименовали в хутор Ильичевский в честь Владимира Ленина (а не кого-то другого, как считают сегодня многие). Во второй половине 1940-х годов на берегах лимана начали строить судостроительный завод, а в 1958 – крупный порт, вместе с которыми рос и поселок. 12 апреля 1973 года Ильичевску (Черноморску) присвоен статус города.

Южный: построен по указу Совета Министров СССР

Южный (либо Южное) – один из самых молодых (но не самый) городов в Одесской области. С 1993 до июля 2020 года был городом областного значения. Он появился благодаря указу Совета Министров СССР №1455 от 19 июля 1973 года, согласно которому началось строительство промышленно-транспортного узла на берегу Григорьевского лимана.

Поскольку непосредственно строительство началось в 1976 году на берегу Сычавского пруда, поначалу он назывался Новая Сычавка. И лишь 11 мая 1978 года город официально получил нынешнее название — Южный.

Теплодар – город несостоявшейся АЭС

Именно Теплодар является самым новым городом нашего региона. Он был основан в 1981 году (всего каких-то 32 года назад) как поселок строителей Одесской атомной станции, которую начали строить, но потом прекратили. Энергетическая мощность станции должна была составить 2000 мегаватт, тепловая – 6000 мегаватт. Станция должна была давать электроэнергию и тепло Одессе и области, отсюда и название – Теплодар.

Сведений о поселениях, существовавших на месте города энергетиков ранее, нет.

Анонсное фото “Одесская область с высоты птичьего полета” Вячеслава Грубого

Ранее “Одесская жизнь” публиковала цикл статей об окрестностях Одесской области:

Николаевки,

Березовки,

Захарьевки,

Татарбунар,

Ширяево,

Арциза,

Ананьева,

Балты,

Любашевки,

Ивановки,

Доброслава,

Беляевки,

Овидиополя,

Раздельной,

Окон,

Белгорода-Днестровского,

Тарутино,

об отдыхе на курорте Лебедевка

и путешествии в Обжилое.