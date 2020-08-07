Куда поехать в Одесской области: Овидиополь – турецкое селение и русская крепость

Чтобы посетить Овидиополь, на территории которого более 200 лет назад разворачивались события, затронувшие и историю Одессы, много времени не нужно. Ехать до поселка — меньше часа, а впечатлений и новых сведений об истории родного края можно почерпнуть массу.

Поселок считают местом ссылки Овидия

Поселок городского типа Овидиополь расположен на восточном берегу Днестровского лимана. Люди здесь жили с глубокой древности, и археологи периодически находят остатки поселений. В начале 1750-х годов на месте современного Овидиополя было основано турецкое селение Аджидер, что в переводе означает «горькая долина». Поселение использовали как перевалочный пункт для торговли.

Во время русско-турецкой войны поселение было разрушено, а после ее окончания здесь была построена крепость и адмиралтейство. По одной версии, место для строительства в 1791 году выбирал сам генерал-аншеф Суворов, по другой — подполковник Деволан.

Крепость Овидиополь была заложена в 1792 году. Строил ее инженер-капитан Егор фон Ферстер. Он был начальником инженерной команды и руководил строительством, но в 1799 году «за промедление в составлении годового отчета» был отправлен в отставку. Кстати, позже Ферстер принимал участие в составлении планов гавани и города Одессы, а также проектов некоторых одесских зданий.

27 января 1795 года Екатерина II издала указ, согласно которому город Аджидер получал новое название — Овидиополь, в честь римского поэта Публия Овидия Назона. В то время было принято считать, что именно в этой местности римский поэт находился в ссылке. Однако на самом деле Овидий много лет прожил в городке, находившемся на месте современной Констанцы. Впрочем, это не помешало овидиопольцам поставить на берегу Днестровского лимана памятник римскому поэту.

Удачное географическое положение, близость к Одессе, а также строительство железной дороги оказали свое влияние, и поселок стал быстро разрастаться. В 1802 году в Овидиополе открылась первая школа, к концу столетия появилась школа для девочек и четырехклассное училище. После 1905 года здесь открылась земская больница, а также почтово-телеграфный филиал, сберкасса, конно-почтовая станция, несколько церквей и синагога.

Каролино-Бугаз назвали в честь владельца

Расстояние до Одессы — 53 км. Когда-то на месте села было татарское поселение Бугаз, что в переводе означает «горло». Во время русско-турецкой войны село было уничтожено, а территории позже перешли в собственность Адриана Грибовского, кабинет-секретаря Екатерины II. Затем земли выкупил подольский граф Игнаций Сцибор-Мархоцкий и передал их своему сыну Каролю. В честь него селение и получило название Каролино-Бугаз.

Сухой Лиман — линия обороны Одессы

Расстояние до Одессы — 14 км. Когда-то в районе нынешнего Сухого Лимана располагался хутор братьев Абрама и Бориса Вейнеровых, где они разводили орловских рысаков. До конца 1920-х годов хутор так и называли — Венирский. Во время Второй мировой войны здесь проходила линия обороны Одессы. После войны в центре села был сооружен обелиск, на барельефе которого отражены события 73-дневной обороны города.

В Калаглее добывали глину

Расстояние до Одессы — 47 км. Первым упоминанием о Калаглее стала жалоба, написанная в 1784 году игуменом Березунского монастыря Паисием на казаков, которые и были первыми жителями села. Как считается, название села произошло от украинских слов «коло глея» — «глеем» в то время называли глину, которую добывали в этих местах. Главная архитектурная достопримечательность села — церковь святого Николая, построенная в 1880 году.

Отдых на природе

В Овидиопольском районе находится государственный ботанический заказник «Дальницкий лес», где преобладают дуб, береза, сосна. На территории заказника часто отдыхают туристы.

Ярмарки, праздники, фестивали:

День пгт Овидиополь — 15 июня

День села Прилиманское — август

Фестиваль народного творчества и мастеров декоративно-прикладного искусства района — сентябрь

Напомним, “Одесская жизнь” рассказывала об окресностях Николаевки, Березовки, Захарьевки, Татарбунар, Ширяево, Арцыза, Ананьева, Балты, Любашевки, Обжилого и Иваново, Доброслава, Беляевки. Также наша корреспондентка рассказала об отдыхе на курорте Лебедевка.