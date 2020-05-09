fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Куда поехать в Одесской области: Ширяево – земли, пожалованные императором

Куда поехать в Одесской области: Ширяево – земли, пожалованные императором

Сегодня Ширяево совсем не похоже на село, скорее, это небольшой город. А ведь еще каких-то 150 лет назад его именитые владельцы не баловали село своим вниманием, считая его глухоманью. Однако выгодное местоположение на торговых путях и трудолюбие населения позволили селу получить статус не только областного, но и культурного центра.

Владелец села назвал его в честь себя

Расстояние от Одессы — 115 км

Ширяево было основано в конце XVIII века выходцами из Болгарии, примерно около 1795 года. Здесь также селились крепостные крестьяне, которые бежали от произвола помещиков с севера империи. В то время село носило название Степановка.

Этот населенный пункт находился на торговом пути из Одессы в Подолье, Волынь и Балту. Здесь проезжали обозы, которые везли разнообразные товары для отправки на рынки Российской империи и зарубежья. Чего только не было в этих обозах — от табака и водки до вяленой рыбы и промышленных изделий.

Первой землевладелицей этих мест стала Анастасия Чернолуцкая, дочь царского придворного лакея Степана Ширяя и жена отставного генерала. Сам император Александр II лично пожаловал ей 10 тысяч десятин земли вместе со Степановкой и крестьянами, которые там жили. Землевладелица в основном проводила время в Одессе, свое поместье она посещала лишь наездами, а ее муж-генерал здесь не появлялся никогда.

После отмены крепостного права в 1861 году Чернолуцкая отпустила крестьян на волю и выделила им землю — по две десятины на душу. В благодарность находившиеся здесь села были названы в честь помещицы и ее сестры — Анастасиевка и Ульяновка. После смерти Чернолуцкой земли унаследовал ее сын Сергей Ширяй. Едва похоронив матушку, он решил увековечить свое имя и переименовал Степановку в Ширяево. Новый владелец служил ротмистром императорской гвардии, постоянно жил в Петербурге и приезжал в имение только летом.

К тому времени село получило статус волостного центра. Здесь были церковь, почтовая станция, трактир, а также дома местных торговцев и богатых ремесленников —  сапожников, портных, кузнецов, шорников и гончаров. В местечке дважды в месяц собирались большие базары. По объему торгового оборота поселку Ширяево принадлежало одно из первых мест в губернии. А вот с образованием и медицинской помощью в селе были проблемы — в церковно-приходской школе обучались чуть больше 20 детей, а местная больница имела всего восемь коек.

Петроверовка — село Петра и Веры

Расстояние до Одессы — 100 км. Основано село было в 1814 году и носило название Поплавское, которое было образовано от фамилии владельца этих земель помещика Поплавского. Один из родственников землевладельца пожелал увековечить в названии собственное имя и имя жены и переименовал село в Петроверовку. В старину через село пролегал чумацкий шлях, а в селе работали больница, церковно-приходская и народная школы, земское училище.

Александровка: курган и старинная усадьба

Расстояние до Одессы — 140 км. Село появилось на берегу реки Большой Куяльник в конце XVIII века. Неподалеку от села археологи обнаружили древний курган — захоронение, в котором были найдены золотые украшения. Одной из самых ярких достопримечательностей села можно назвать усадьбу местного землевладельца, выстроенную в 1843 году надворным советником Николаем Гофманом. Он многое сделал для села, и его потомки жили здесь до революции. Еще одним местным памятником архитектуры является церковь конца XIX века.

Отдых на природе

На территории района есть два ландшафтных заказника — Осиновский и Чегодаровский. Осиновский заказник расположен на территории урочища Осиновское, занимает более 500 гектаров и может похвастать разнообразием флоры. Чегодаровский заказник занимает всего 25 гектаров и находится близ села Чегодаровка.

Праздники и фестивали

День города —  август

День вышиванки и День Европы — май

Фото: Народна думка

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить