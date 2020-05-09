Куда поехать в Одесской области: Ширяево – земли, пожалованные императором

Сегодня Ширяево совсем не похоже на село, скорее, это небольшой город. А ведь еще каких-то 150 лет назад его именитые владельцы не баловали село своим вниманием, считая его глухоманью. Однако выгодное местоположение на торговых путях и трудолюбие населения позволили селу получить статус не только областного, но и культурного центра.

Владелец села назвал его в честь себя

Расстояние от Одессы — 115 км

Ширяево было основано в конце XVIII века выходцами из Болгарии, примерно около 1795 года. Здесь также селились крепостные крестьяне, которые бежали от произвола помещиков с севера империи. В то время село носило название Степановка.

Этот населенный пункт находился на торговом пути из Одессы в Подолье, Волынь и Балту. Здесь проезжали обозы, которые везли разнообразные товары для отправки на рынки Российской империи и зарубежья. Чего только не было в этих обозах — от табака и водки до вяленой рыбы и промышленных изделий.

Первой землевладелицей этих мест стала Анастасия Чернолуцкая, дочь царского придворного лакея Степана Ширяя и жена отставного генерала. Сам император Александр II лично пожаловал ей 10 тысяч десятин земли вместе со Степановкой и крестьянами, которые там жили. Землевладелица в основном проводила время в Одессе, свое поместье она посещала лишь наездами, а ее муж-генерал здесь не появлялся никогда.

После отмены крепостного права в 1861 году Чернолуцкая отпустила крестьян на волю и выделила им землю — по две десятины на душу. В благодарность находившиеся здесь села были названы в честь помещицы и ее сестры — Анастасиевка и Ульяновка. После смерти Чернолуцкой земли унаследовал ее сын Сергей Ширяй. Едва похоронив матушку, он решил увековечить свое имя и переименовал Степановку в Ширяево. Новый владелец служил ротмистром императорской гвардии, постоянно жил в Петербурге и приезжал в имение только летом.

К тому времени село получило статус волостного центра. Здесь были церковь, почтовая станция, трактир, а также дома местных торговцев и богатых ремесленников — сапожников, портных, кузнецов, шорников и гончаров. В местечке дважды в месяц собирались большие базары. По объему торгового оборота поселку Ширяево принадлежало одно из первых мест в губернии. А вот с образованием и медицинской помощью в селе были проблемы — в церковно-приходской школе обучались чуть больше 20 детей, а местная больница имела всего восемь коек.

Петроверовка — село Петра и Веры

Расстояние до Одессы — 100 км. Основано село было в 1814 году и носило название Поплавское, которое было образовано от фамилии владельца этих земель помещика Поплавского. Один из родственников землевладельца пожелал увековечить в названии собственное имя и имя жены и переименовал село в Петроверовку. В старину через село пролегал чумацкий шлях, а в селе работали больница, церковно-приходская и народная школы, земское училище.

Александровка: курган и старинная усадьба

Расстояние до Одессы — 140 км. Село появилось на берегу реки Большой Куяльник в конце XVIII века. Неподалеку от села археологи обнаружили древний курган — захоронение, в котором были найдены золотые украшения. Одной из самых ярких достопримечательностей села можно назвать усадьбу местного землевладельца, выстроенную в 1843 году надворным советником Николаем Гофманом. Он многое сделал для села, и его потомки жили здесь до революции. Еще одним местным памятником архитектуры является церковь конца XIX века.

Отдых на природе

На территории района есть два ландшафтных заказника — Осиновский и Чегодаровский. Осиновский заказник расположен на территории урочища Осиновское, занимает более 500 гектаров и может похвастать разнообразием флоры. Чегодаровский заказник занимает всего 25 гектаров и находится близ села Чегодаровка.

Праздники и фестивали

День города — август

День вышиванки и День Европы — май

Фото: Народна думка

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