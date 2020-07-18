Куда поехать в Одесской области: Любашевка — живая история

Несмотря на то что Любашевке немногим более 200 лет, люди здесь жили еще в глубокой древности. Археологические находки и памятники культуры, старинные постройки и железнодорожная станция, строительством которой руководил знаменитый военачальник, расскажут многое об этих местах. Главное, захотеть это услышать…

Расстояние от Одессы — 165 км

Испанское золото и советские ракеты

Любашевка расположена на севере области и появилась более 200 лет назад. Эта местность известна обилием археологических находок — здесь и сейчас попадаются предметы древнего быта, монеты и даже испанское золото XIII века, а неподалеку от поселка обнаружены древние захоронения.

Сама Любашевка появилась в начале XVIII века и располагалась вдоль балки Долгой. В древности село так и называли — Долгенькое. Примерно в то время Любашевкой владели сотник Демид и поручик Тарас Васильевы. Эти земли также принадлежали помещику Любинскому.

После объединения селений Софиевка и Николаевка, в новом поселении, которым стала Любашевка, был выстроен храм, открылась школа и почтовое отделение, постоялый двор, а медицинскую помощь поселянам оказывал фельд­шер. Через некоторое время фельдшерский пункт был преобразован в больницу. Жителями поселка были более 200 семей — и не только крестьянские, но купеческие и даже дворянские.

В конце XIX века, в 1868 году, на концессионных основаниях рядом с селом на линии, идущей от Балты на Елизаветград и Кременчуг, была построена железнодорожная станция. Руководил строительством небезызвестный исторический персонаж барон Унгерн-Штернберг. Местные помещики быстро поняли, какие выгоды сулит им строительство железной дороги, и Любашевка стала стремительно развиваться. Например, помещица Малиновская выстроила в селе паровую мельницу и кирпичный завод, который перерабатывал местные залежи глины и песка.

Известной достопримечательностью Любашевки является старинное еврейское кладбище, открытое еще в начале XVIII века. Во время Второй мировой войны неподалеку находился фашистский концлагерь, в котором содержали евреев. А в советское время рядом с селом располагалась военная часть, которая обеспечивала базы ядерных ракет.

Ясеново Второе — приют героев войны

Расстояние до Одессы — 201 км. На противоположном берегу реки Кодыма расположено село Ясеново Первое, оба села создают единую территориальную общину — Ясеновский сельский совет. Дата основания Ясеново Второго — 1761 год. Но археологические раскопки свидетельствуют, что люди здесь жили еще 13 тысяч лет назад. Здесь найдены остатки Черняховской культуры, захоронения кочевников и древних охотников, золотые украшения и оружие. Когда-то Ясеново было зимовьем запорожских казаков. После присоединения к России в 1791 году оно стало казенным поселением. После войны 1812 года здесь поселилось много ветеранов войны и инвалидов. До сих пор на территории села находят французские монеты и медали того времени.

Храм в Покровке спас Степан Олейник

Расстояние до Одессы — 145 км. Основана Покровка в 1794 году. В 1911 году помещик Кондрацкий выстроил в селе храм святого Иоанна Богослова. Он имеет

11 куполов и является точной копией венского храма в Австрии. В церкви создана специальная система отопления, которая обогревает даже пространство под центральным куполом, находящимся на высоте более 17 метров. Расписывали церковь лучшие местные мастера того времени. После революции храм собирались разрушить, организовали в нем склад удобрений, но, в конце концов, его спас писатель Степан Олейник.

Отдых на природе

Рыбалка на берегах реки Кодымы. В 1693 году на берегах реки казацкие полковники Семен Палий, Андрей Абазин и Иван Мирович разбили ногайских татар, шедших на Киев. А почти через полвека фельдмаршал Миних заставил здесь спасаться бегством турецко-татарские войска.

Праздники и фестивали:

День села — сентябрь

Фестиваль украинской колбасы — сентябрь-октябрь

Напомним, “Одесская жизнь” рассказывала об окресностях Николаевки, Березовки, Захарьевки, Татарбунар, Ширяево, Арцыза, Ананьева и Балты.

Фото: YouTube