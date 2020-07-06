Куда поехать в Одесской области: быль и легенды о Николаевке

Возможно, Николаевский район не может похвастать героической историей, но он точно может гордиться именами своих жителей, природой и архитектурой. Здесь родились писатель Степан Олейник и певец Петр Лещенко, а прежний владелец этих земель оставил в наследство будущим поколениям красивейший дворец с уникальным декором.

Расстояние до Одессы — 153 км

В имении Курисов работал французский художник

На землях, где сейчас расположена Николаевка, в древности обитали скотоводы-кочевники — скифы и половцы, гунны и татары, а в XVI веке здесь хозяйничала Османская империя. Николаевка была одним из первых поселений, появившихся в этих краях. Как и большинство населенных пунктов Одесской области, ее основали казаки и беглые крепостные. Село стоит на берегу реки Чичеклея, которая является притоком Южного Буга. Рассказывают, что в древности река была судоходной, существует даже легенда, что где-то ниже по течению в ней затонула турецкая галера с золотом.

Когда началось целенаправленное заселение этих мест, земли стали передавать в собственность дворянам, а поселенцев освобождать от налогов. Самым первым землевладельцем здесь был надворный советник Хаймов, а самым известным — Иван Курис. Его сын Александр выстроил в селе Исаево для своей семьи настоящий дворец. Чтобы написать портреты членов семьи, Курисы пригласили в имение известного французского художника Люсьена Моно. Французу так понравились эти места, что он остался работать здесь еще на несколько месяцев. После революции, когда Курисы уехали во Францию, Моно приютил их в своем доме в Каннах.

В 1862 году в селе открыли церковно-приходскую школу, в которой «учителями» были поп и дьяк. Позже в селе появилось одноклассное училище. А вот лечиться крестьянам было практически негде — больных со всей волости принимал один фельдшер.

В начале XIX века в Николаевку стали переселять крепостных из городка Ак-Мечеть. Они получили свободу и земельные наделы, однако земли были настолько плохими, что собранного с них урожая хватало ненадолго.

В Исаево родился знаменитый певец

Расстояние от Одессы — 163 км. Село расположено на берегу реки Тилигул, и принадлежало генерал-майору Ивану Исаеву. Позже село перешло к семейству Курисов, владельцам знаменитого дворца. Местные жители рассказывают легенду, что в подземелье дворца можно увидеть призраки его хозяев, услышать шаги и голоса. Считается, что они охраняют поместье Курисов для своих потомков.

В 1898 году в Исаево родился знаменитый в свое время эстрадный певец и исполнитель характерных и народных танцев Петр Лещенко.

Андреево-Ивановка принадлежала казачьему полковнику

Расстояние до Одессы — 157 км. Возникло село в середине XVIII века и называлось Черново. Как и многие другие села области, его основали беглые крестьяне и выходцы из Запорожской Сечи. В 1792 году владельцем окрестных земель стал полковник Черноморского казачьего войска Куликовский. В 1838 году здесь появилась церковная школа, а позже — народное училище. В начале позапрошлого века в поселке открыли почту, аптеку и фельдшерский пункт, который обслуживал жителей окрестных сел.

Левадовка — родина Степана Олейника

Расстояние до Одессы — 151 км. Здесь прошло детство и юность украинского писателя-сатирика Степана Олейника. На территории школы, где раньше располагалось женское народное училище, открыт музей писателя. С 1999 года он стал филиалом Одесского литературного музея. В музейный комплекс также входит усадьба — дом родителей Степана Олейника.

Отдых на природе

Большинство сел Николаевского района расположено между реками Тилигул и Чичеклея. Также на территории района насчитывается более десяти искусственных водоемов, а по балкам растут небольшие леса.

Праздники и фестивали

День села Васильевка — июль-август

День села Скосаревка — октябрь

Фото: Mapala.net