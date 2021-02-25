Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях. Уже прошло 89 лет с тех пор, как Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XII созыва от 9 февраля 1932 года было провозглашено образование Одесской области, а 27 февраля центральными государственными и партийными органами СССР было утверждено образование Одесской области в составе Украинской ССР.

В Одесской области было, как известно, 26 районов. Сейчас осталось всего семь районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский.

Мы продолжаем рассказ об истории названий населенных пунктов Одесской области и о том, как и в честь кого они были названы. Часть материала мы использовали из наших публикаций 2013 года, автором которых является Сергей Марин, поэтому в тексте будут встречаться старые названия населенных пунктов.

Раздельная: рожденная железной дорогой

В отличие от многих других городов и сел Одесской области, происхождение Раздельной определено совершенно четко: это 1863 год. Раздельная начала строиться в связи с прокладкой железной дороги Одесса – Балта, первой железной дороги в наших краях, сыгравшей очень большую роль в развитии современной Одесской области. Строительство этой дороги шло с 1862-го по 1865 год.

Именно от стратегического расположения городка появилось и его название. Ведь именно отсюда шло ответвление (разделение) путей на Парканы (по-молдавски – Заборы) и на Бирзулу (ныне Котовск). Отсюда взялось название города – Раздельная.

Коминтерновское (сейчас Доброслав): стереть память о крепостном праве

О том, что происходило на этой территории в период турецкого владычества, сведений нет. Вполне возможно, что земли до русско-турецкой войны 1787-1791 годов были пустынны. После Ясского мира, уже в 1802 году, помещик Полтавской губернии Антон Кодинцев купил здесь землю, а затем переселил сюда своих крепостных. Село получило название Антоно-Кодинцево – понятно, в чью честь. В 1849 году оно стало центром Антоно-Кодинцевской волости Одесского уезда Херсонской губернии.

Это название село носило до 1933 года. В том году, «по велению времени», и чтобы стереть память о крепостном праве, его переименовали в Коминтерновское. Примечательно, что волость была названа Коминтерновской еще в 1922 году. Напомним: Коминтерн (Коммунистический интернационал, он же – Третий интернационал), давший новое имя селу, – это международное объединение коммунистических партий разных стран в период с 1919 по 1943 годы.

Беляевка: в честь озера или казака?

Эти земли люди облюбовали еще в древние времена. На территории района отмечены погребения и поселения бронзовой эры (II-I тысячелетие до н.э.), античного (VI-V века до н.э.), скифского (V-IV), сарматского (II-I века до н.э.) периодов.

Но основана нынешняя Беляевка запорожскими казаками в 1789-1790 годах (впервые упоминается в 1790 году как казацкое поселение между Бугом и Днестром). Есть сведения, что тогда она носила название Головковка, в честь атамана Антона Головатого, штурмовавшего вместе с Иосифом де Рибасом Хаджибей. Однако это название просуществовало не более двух лет, в дальнейшем село упоминается как Беляевка.

Откуда появилось это название – точно не известно. Однако наиболее достоверная версия говорит, что оно пошло от озера Белое (эта уникальная экосистема существует и сегодня). Вторая версия – от фамилии или прозвища Белый, которое носили такие казаки, как кошевой атаман Сидор Белый и хорунжий Андрей Белый, командовавший казачьей флотилией.

С тех пор название не менялось. Менялся состав селян, когда в 1790-х казаки, особенно богатые, переселились на Кубань, а в эти места хлынул поток крепостных и безземельных крестьян из центра Российской империи и из Молдовы.

Овидиополь: приют римского поэта

Окрестности нынешнего Овидиополя также привлекали наших далеких предков: здесь обнаружены стоянки скифского, сарматского периодов, а также черняховской культуры (III-V века н. э.). Но первое поселение на месте нынешнего города датируется 1758 годом. В это время здесь правили турки. И поселение (аул) одного из буджакских скотоводческих родов носило название Хаджи-Дере (Долина Хаджи: от арабского Хаджи – мусульманин, совершивший хадж к Мекке, и татарского Дере – долина). Также его называли Хаджидер, либо Аджидер.

Долина Хаджи имела важное значение, поэтому поселение было разрушено запорожскими казаками в 1770 году, в ходе первой русско-турецкой войны (1768-1774). После завоевания данной территории Российской империей по приказу Екатерины II 15 июня 1793 года здесь начали строить крепость для защиты входа в Днестр со стороны Черного моря. Этот день, кстати, и считается днем рождения Овидиополя. Крепость строили, кстати, по проекту Франца де Волана.

Но название Овидиополь появилось только в 1795 году (опять же, по повелению Екатерины) в честь римского поэта Публия Овидия Назона (43 год до н. э. – 17 или 18 год н. э.). Дело в том, что тогда считали: именно в этой местности поэт находился в ссылке. Однако сейчас известно, что сослан выдающийся литератор был в окрестности города Томис (ныне – Констанца, Румыния).

Белгород-Днестровский: «чемпион» по количеству имен

Белгород-Днестровский – абсолютный «чемпион» среди райцентров Одесской области по количеству смененных имен. Это не удивительно, учитывая его древнюю историю и калейдоскоп народов, «отметившихся» на этой земле.

Основание города обычно связывают с древнегреческими колонистами из Милета, основавшими здесь в VI в. до н.э. колонию Тира (от Тирас – греческого названия Днестра). Правда, некоторые исследователи добавляют, что еще на век раньше появилась финикийская колония Офиуса («город змей»), но не на месте нынешнего города, а рядом, на острове между двумя рукавами Днестра. Тира была цветущим полисом, здесь чеканили монеты, процветала торговля и ремесла.

В 56 году н. э., после разрушений, нанесенных гетами, город восстанавливали римляне, назвав его Алба Юлия («белая… волна»?). Потом город был не раз разрушен готами и гуннами, однако каждый раз восстанавливался. Известно, что в VI веке у восточнославянского племени антов он был известен как Турис (производное от греческих Тира, Тирас). Кстати, от славянских же племен тиверцев и уличей пошло в IX-X веках нынешнее название Белгород. В тот же период византийцы называли его Левкополь (белый город по-гречески).

Сведения о городе в период с VIII до XIII века скудные и противоречивые. Например, есть мнение, что после распада Киевской Руси он перешел во владение Венгерского королевства под именем Фехервар, что по-венгерски тоже значит «белый город» или «белая крепость».

Зато известно, что в XIII веке золотоордынские правители, поощрявшие итальянских колонистов, продали им город, захваченный в 1241 году вассалами Орды – татарами и получивший от них название Ак-Либа (белый щит, от турецкого Ак – белый и латинского clipeus — «щит»). Генуэзцы как только не называли «приобретение»: Аспрокастро (белый замок) Мальвокастро (зеленый замок), Монкастро (замок на горе) и даже Маврокастро (черный замок, после пожара 1362 года). Предположительно, генуэзцы и основали замок, ставший затем основой знаменитой крепости.

По некоторым данным, в 1360-е годы город уже принадлежал Великому княжеству Литовскому и носил название Клавис Литвини (ключ Литвы), что говорит о его важном значении. Но уже в 1377 или 1378 годах (по другим данным – 1391-1393) город захватило Молдавское государство, находившееся тогда на стадии подъема. Молдаване противостояли османам, которые не раз пытались захватить город, поэтому строили мощную крепость. Город и крепость получили название Четатя Албэ – Белая крепость.

5 августа 1484 город захватили османы – в результате штурма и предательства городских бояр. Вскоре за ним утвердилось турецкое нацвание – Ак-Керман (белая крепость), иногда его называли Керман, либо, в обиходе, – Акджа (беленькая).

В ходе русско-турецкой войны 1787-1791 крепость была взята русскими войсками в 1789 году, однако название Аккерман сохранялось еще очень долго. Впрочем, и название Четатя Албэ вернулось к городу в период с 1918 по 1940 год, когда он сначала в составе Бессарабии отошел к Румынии, а потом вместе с Бессарабией вошел в состав СССР.

И лишь 9 августа 1944 года городу на крутом берегу лимана присвоили (вернули) славянское название, добавив уточняющее обозначение: Белгород-Днестровский.

Тарутино: в память о Тарутинском маневре

Согласно официальным сведениям, Тарутино основано в 1814 году, и именно под таким названием – в честь наступления русской армии в войне с Наполеоном, которое началось в октябре 1812 года от села Тарутино Калужской губернии. Тогда же, в память о событиях войны с Наполеоном, появились поблизости Бородино, Березино, Малоярославец и даже Париж (ныне Веселый кут). В Тарутино была первая немецкая колония в одесском регионе. Своего рода центр немецких переселенцев, покинувших эти места летом 1940 года, когда Бессарабия вошла в состав СССР.

Однако есть сведения, что когда-то давно селение называлось Анчокрак. Видимо, от названия реки, протекавшей поблизости. Жители Тарутино и ныне в обиходе называют так свою малую родину. К сожалению, достоверных сведений об Анчокраке найти не удалось. Однако есть предположение, что до 1814 года на этом месте существовало татарское поселение, которое носило такое название. Ведь «ан чокрак» на крымско-татарском языке означает «быстрый источник». В Тарутино действительно есть источник очень вкусной воды, который в свое время и привлек немецких колонистов.

Сарата означает “соленый”

Это поселение – тоже немецкое, оно основано в 1822 году лютеранским пастором Игнацем Линдлом: в этом же году сюда переселилось по 40 семей из Баварии и Вюртемберга. Название Сарата никогда не менялось, и это удивительно, поскольку оно румынского происхождения (означает «соленый»), взято от протекающей в этих местах реки.

А к румынам здесь отношение было не лучшим, особенно после того, как в период с 1918 по 1940 годы эти земли перешли к Румынии и здесь проводилась политика румынизации.

Арциз: напоминает о войне с Наполеоном

Окрестности города были заселены с древних времен: здесь нашли четыре скифских кургана, а также погребение именитого воина IV века до н. э. Есть следы и более поздних поселений.

У появления самого Арциза история типичная для этих мест: он был основан немецкими колонистами из Вюртемберга в 1816 году. Необычен выбор названия, хотя оно тоже напоминает о войне с Наполеоном: поначалу город назывался Арсис в честь французского города Арси, рядом с которым (на реке Арси-сюр-об) в марте 1814 года российские, австрийские и баварские войска нанесли поражение французской армии.

Ранее “Одесская жизнь” публиковала цикл статей об окрестностях Одесской области:

Николаевки,

Березовки,

Захарьевки,

Татарбунар,

Ширяево,

Арциза,

Ананьева,

Балты,

Любашевки,

Ивановки,

Доброслава,

Беляевки,

Овидиополя,

Раздельной,

Окон,

Белгорода-Днестровского,

Тарутино,

об отдыхе на курорте Лебедевка

и путешествии в Обжилое.