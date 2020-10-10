Рени: историческая сказка на современный лад

Мы рассказали обо всех крупных населенных пунктах Одесской области, «путешествуя» с севера на юг, и на этом заканчиваем серию публикаций. Надеемся, что каждый, кто решит совершить хотя бы небольшое путешествие по области, в любое время года найдет для себя что-то интересное. А, кроме того, это поможет обогатиться новыми впечатлениями, лучше узнать и полюбить родные места.

Поездку в Рени смело можно назвать путешествием по Европе – ведь эти края несколько столетий назад входили в состав многих европейских государств. Сегодня Рени – крупный транспортный узел на Дунае, индустриальный районный центр и просто красивый современный город. Он находится в 318 километрах от Одессы.

В ренийский порт заходили океанские суда

В Одесской области много древних поселений, появившихся еще до нашей эры. К таким относится и Рени – восточные славяне облюбовали это место еще в IV веке. Название города Рени вызывает много споров у историков и краеведов. Одни считают, что это слово славянского происхождения, другие уверены, что оно пришло из латинского языка, а третьи доказывают, что название заимствовано из романского. Но почти все сходятся на том, что означает оно «порт», «пристань».

В свое время здесь хозяйничали римляне, но после распада Римской империи Рени вошел в состав Византии. Затем поочередно город находился в составе Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Османской империи и даже Румынии. Именно в окрестностях современного Рени армия, которой командовал казацкий атаман Сверчковский, в 1574 году в жестоком бою разбила турок. Впрочем, через полвека османы вновь завладели городом. Отсюда они вывозили морем кожи, которые для удобства сворачивали в рулоны, благодаря чему Рени получил новое название – Томарово, что в переводе означает «свиток».

После заключения Кючук-Кайнаржийского мира земли между Днестром и Южным Бугом перешли к России. В эти места стали переселяться русские и украинцы, бежавшие от произвола помещиков. Здесь также организовывали свои поселения казаки после ликвидации Запорожской Сечи. Земли вокруг города пользовались настолько большой популярностью у переселенцев, что правительство даже запретило бессарабскому губернатору давать разрешение на поселение.

Удобное положение Рени способствовало развитию торговли – здесь открывались магазины, в которых продавали вино и продукты сельского хозяйства. Дважды в год собирались ярмарки, где можно было приобрести продукцию, привезенную из других губерний и даже из-за рубежа.

В начале XX века Рени стал развиваться как речной порт, а товары в черноморские и балканские страны через Рени возили суда торгового дома князя Гагарина. В 1900 году в Килийском гирле Дуная провели дноуглубительные работы, и в Ренийский порт смогли заходить океанские суда.

Близлежащие села

Село Долинское находится в 326 километрах от Одессы. В этих местах в древние времена жили греки, а позже римляне, которые возводили крепости ниже по течению Дуная. В конце XIX века на территории села был найден большой клад золотых античных монет эллинистического периода, IV века до нашей эры. Также недалеко от села археологами были найдены кости мамонта.

От села Новосельского до Одессы – 280 километров. На карте области село появилось в 1816 году. В семи километрах от него находилась переправа через Дунай, которой пользовались многие знаменитые полководцы. Среди них – персидский царь Дарий I, греческий завоеватель Александр Македонский и римский император Траян. Во время русско-турецкой войны здесь пересекали реку и русские войска, и по приказу одного из царей здесь был установлен памятный знак. Со временем на его месте поставили памятник, напоминающий формой каменные обелиски древнеегипетских храмов.

Отдых на природе

В Ренийском районе не так давно появились две заповедные зоны. Первая – это ландшафтный заказник «Озеро Картал», расположенный неподалеку от сел Орловка и Новосельское. Вторая – ландшафтный заказник «Озеро Кагул», рядом с которым находятся села Орловка, Нагорное и город Рени.

Ярмарки, праздники, фестивали

День города Рени – первое воскресенье сентября;

Этнографические фестивали бессарабских болгар и молдавской культуры проходят в октябре;

День Ренийского района – в ноябре;

Международный фестиваль гагаузской культуры «Буджак Йылдыз» – в декабре.

Источники: our-travels.info, Википедия