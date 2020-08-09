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Куда поехать в Одесской области: молдавские «ручейки» в украинской степи

Куда поехать в Одесской области: молдавские «ручейки» в украинской степи

Путешествие в Окны — это путешествие в историю. Здесь разворачивались драматические события крестьянских волнений, проходил почтовый тракт и даже гостил Пушкин. Расстояние от Одессы — 223 км.

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Как крестьяне судились с хитрой помещицей

На территории нынешнего поселка городского типа Окны люди жили много тысяч лет назад. Сегодня археологи находят здесь курганы, поселения эпохи поздней бронзы и римского времени. Первое документальное упоминание о селе Окны появилось в 1791 году — после заключения Ясского договора и освобождения от власти турков и татар.

Слово «окны» никакого отношения к окнам не имеет. В переводе с молдавского оно означает «ручейки» — такое название поселению дали выходцы из Молдавии из-за того, что здесь протекало множество источников.

Новое село стало пристанищем для крепостных крестьян, которые бежали от произвола помещиков не только из Украины, но и из Польши. После войны с турками Екатерина II подарила местные земли вместе с Окнами действительному статскому советнику князю Стурдза. Крестьяне, испугавшись, что попадут в крепостную зависимость, стали уходить из села, однако новый владелец пообещал, что они будут считаться не крепостными, а государственными крестьянами, то есть свободными. Правда, при этом Стурдза слукавил и не сказал, что собирается обложить их немалым оброком.

Позже Окны с частью земли отошли его дочери — княгине Гагариной, в полной мере унаследовавшей отцовское лицемерие. Незадолго до отмены крепостного права она отпустила крестьян на волю, но земли им не дала. Селяне были вынуждены арендовать у нее землю и даже платить за свои усадьбы. Земледельцы обратились в суд. Тяжба была долгой, но, как и следовало ожидать, они проиграли и вынуждены были заплатить все судебные издержки. Возмущенные жители села попытались поднять восстание, для подавления которого в село была отправлена казачья сотня.

Через Окнянский район в позапрошлом веке проходила почтовая дорога, а на территории современного села Александровка находилась почтовая станция «Ямская почта». Именно здесь по пути в кишиневскую ссылку останавливался Пушкин.

В 1865 году была построена железная дорога, и в Окны устремились новые поселенцы из разных районов страны. Сюда стали съезжаться крестьяне и ремесленники — портные, шорники, кузнецы. Окнянские крестьяне жили очень небогато — в основном в селе строили глинобитные дома, покрытые камышом или соломой. И только в центре было несколько двухэтажных купеческих домов, крытых черепицей.

Село Черная основал польский магнат

Расположено в 236 км от Одессы. Село основали беглые молдавские и украинские крестьяне, которые поселились в долине. Здесь рос густой дубовый лес, и из-за черного цвета дубовой коры поселение так и стали называть — Черная. В начале XIX века владельцем села стал помещик Собанский, который переселил сюда крепостных из других имений. После подавления польского восстания, в котором участвовал Собанский, его владения были переданы государству.

Маяки — место работы древних оружейников

Находится в 234 км от Одессы. Рядом с селом найден клад бронзового века — литейные формы для кинжалов, ножей и топоров. В начале 1800-х годов здесь стали селиться выходцы из Подолья, Елисаветграда и Бессарабии, которые основали два села — Старогермановое и Новогермановое, а также несколько хуторов. Сначала все они относились к Херсонской губернии, а через какое-то время населенные пункты объединились и получили название Маяки.

Отдых на природе

По границе Окнянского района проходит водораздел бассейнов Днестра и Южного Буга. Примерно через центр района протекает река Ягорлык. Район лежит в степной зоне, но встречаются небольшие лесные участки. В основном здесь расположены сельскохозяйственные угодья.

Фото: Балтская епархия, Одесский курьер, wikiwand 

 

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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