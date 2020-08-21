Новости Одессы и Одесской области

Куда поехать в Одесской области: Тарутино назвали в память побед в войне 1812 года

Куда поехать в Одесской области: Тарутино назвали в память побед в войне 1812 года

Если вам захочется увидеть современный районный центр, который окружает живописная природа, езжайте в Тарутино. Отдохнуть здесь сможет каждый, независимо от вкусов и запросов. Здесь есть заповедники и уникальное этнохозяйство, проводятся ярмарки и фестивали, а жители полны радушия и гостеприимства.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Расстояние до Одессы — 195 км

Крупнейшая в Европе ярмарка работала в Бессарабии

Территория Тарутинского района была заселена еще в глубокой древности — археологи находят здесь остатки поселений бронзового века и первых веков нашей эры. Современный поселок появился здесь сравнительно недавно — чуть больше 200 лет назад. Название свое Тарутино получило в честь победы в битве с наполеоновскими войсками при деревне Тарутино под Калугой. Вообще в этих краях многие населенные пункты были названы в честь побед в войне с французами.

В 1814 году, после заключения Бухарестского мирного договора, здесь поселились немцы-колонисты, а их поселение стало первой немецкой колонией в Бессарабии. Каждая семья колонистов получила от правительства по 60 десятин земли, освобождение от любых налогов на 10 лет и навечно — от воинской повинности.

После Крымской войны Тарутино стало частью Молдавского княжества, а через два десятка лет после окончания последней русско-турецкой войны Тарутино снова перешло к Российской империи. Здесь появились ткацкая фабрика и завод сельскохозяйственных машин, пивзавод, суконная фабрика и даже предприятие по производству минеральной воды. Дважды в год собирались многолюдные ярмарки, одной из которых была знаменитая Бессарабская ярмарка, считавшаяся крупнейшей в Европе. Она была возрождена в 2004 году.

Немцы-колонисты выращивали пшеницу, которая пользовалась спросом у соседей-европейцев. Однако природа частенько подбрасывала неприятные сюрпризы в виде продолжительных засух, из-за которых крестьянские хозяйства разорялись.

С началом Первой мировой войны предприятия, которые не получили военных заказов, были вынуждены закрыться. Ситуация не выправилась и после 1917 года, когда Бессарабию заняли румыны.

В 1940 году Бессарабия присоединилась к Советскому Союзу, тарутинские немцы уехали в Германию, а в село стали перебираться винницкие крестьяне.

В Бородино нашли древний клад

От Одессы — 202 км. История села мало чем отличается от истории самого Тарутино. Основали село немецкие колонисты в 1816 году и назвали в честь самой знаменитой победы русских войск в войне 1812 года. Вокруг села множество курганов, в одном из которых более ста лет назад был найден Бессарабский клад эпохи бронзы — XV век до нашей эры. В него входили серебряный кинжал и булава с золотой инкрустацией.

Березинские железнодорожники устраивали забастовки

От Одессы — 200 км. Назвать село Березиным его жителей вдохновила победа на реке Березине. Жители села принимали активное участие в революции 1917 года. Железнодорожники боролись за внедрение 8-часового рабочего дня, а осенью приняли участие в забастовке, которую подавило Временное правительство. Перед Второй мировой войной деревню стали заселять выходцы из Винницкой и Житомирской областей Украины.

Отдых на природе

В Тарутинском районе находится Староманзырский ботанический заказник, расположенный вблизи села Лесное, на границе с Молдовой. Продолжается восстановление ландшафтного заказника местного значения «Тарутинская степь». Кроме того, в Тарутинском районе расположен туристический комплекс и этнохозяйство Фрумушика-Нова.

Ярмарки, праздники, фестивали

Бессарабская ярмарка — август-сентябрь

День поселка Тарутино — сентябрь

 День села Виноградовка — сентябрь

Напомним, “Одесская жизнь” рассказывала об окресностях Николаевки,  Березовки,  Захарьевки,  ТатарбунарШиряевоАрцызаАнаньеваБалтыЛюбашевкиОбжилого и ИвановоДоброславаБеляевкиОвидиополя, Раздельной, Белгорода-Днестровского. Также наша корреспондентка рассказала об отдыхе на курорте Лебедевка.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Наши спецпроекты
Все спецпроекты

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить