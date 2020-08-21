Куда поехать в Одесской области: Тарутино назвали в память побед в войне 1812 года

Если вам захочется увидеть современный районный центр, который окружает живописная природа, езжайте в Тарутино. Отдохнуть здесь сможет каждый, независимо от вкусов и запросов. Здесь есть заповедники и уникальное этнохозяйство, проводятся ярмарки и фестивали, а жители полны радушия и гостеприимства.

Расстояние до Одессы — 195 км

Крупнейшая в Европе ярмарка работала в Бессарабии

Территория Тарутинского района была заселена еще в глубокой древности — археологи находят здесь остатки поселений бронзового века и первых веков нашей эры. Современный поселок появился здесь сравнительно недавно — чуть больше 200 лет назад. Название свое Тарутино получило в честь победы в битве с наполеоновскими войсками при деревне Тарутино под Калугой. Вообще в этих краях многие населенные пункты были названы в честь побед в войне с французами.

В 1814 году, после заключения Бухарестского мирного договора, здесь поселились немцы-колонисты, а их поселение стало первой немецкой колонией в Бессарабии. Каждая семья колонистов получила от правительства по 60 десятин земли, освобождение от любых налогов на 10 лет и навечно — от воинской повинности.

После Крымской войны Тарутино стало частью Молдавского княжества, а через два десятка лет после окончания последней русско-турецкой войны Тарутино снова перешло к Российской империи. Здесь появились ткацкая фабрика и завод сельскохозяйственных машин, пивзавод, суконная фабрика и даже предприятие по производству минеральной воды. Дважды в год собирались многолюдные ярмарки, одной из которых была знаменитая Бессарабская ярмарка, считавшаяся крупнейшей в Европе. Она была возрождена в 2004 году.

Немцы-колонисты выращивали пшеницу, которая пользовалась спросом у соседей-европейцев. Однако природа частенько подбрасывала неприятные сюрпризы в виде продолжительных засух, из-за которых крестьянские хозяйства разорялись.

С началом Первой мировой войны предприятия, которые не получили военных заказов, были вынуждены закрыться. Ситуация не выправилась и после 1917 года, когда Бессарабию заняли румыны.

В 1940 году Бессарабия присоединилась к Советскому Союзу, тарутинские немцы уехали в Германию, а в село стали перебираться винницкие крестьяне.

В Бородино нашли древний клад

От Одессы — 202 км. История села мало чем отличается от истории самого Тарутино. Основали село немецкие колонисты в 1816 году и назвали в честь самой знаменитой победы русских войск в войне 1812 года. Вокруг села множество курганов, в одном из которых более ста лет назад был найден Бессарабский клад эпохи бронзы — XV век до нашей эры. В него входили серебряный кинжал и булава с золотой инкрустацией.

Березинские железнодорожники устраивали забастовки

От Одессы — 200 км. Назвать село Березиным его жителей вдохновила победа на реке Березине. Жители села принимали активное участие в революции 1917 года. Железнодорожники боролись за внедрение 8-часового рабочего дня, а осенью приняли участие в забастовке, которую подавило Временное правительство. Перед Второй мировой войной деревню стали заселять выходцы из Винницкой и Житомирской областей Украины.

Отдых на природе

В Тарутинском районе находится Староманзырский ботанический заказник, расположенный вблизи села Лесное, на границе с Молдовой. Продолжается восстановление ландшафтного заказника местного значения «Тарутинская степь». Кроме того, в Тарутинском районе расположен туристический комплекс и этнохозяйство Фрумушика-Нова.

Ярмарки, праздники, фестивали

Бессарабская ярмарка — август-сентябрь

День поселка Тарутино — сентябрь

День села Виноградовка — сентябрь