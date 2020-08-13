Куда поехать в Одесской области: проект церкви в Раздельной отметили на парижском конкурсе

Станция Раздельная известна далеко за пределами Одесской области, так как является крупных железнодорожным узлом. Кроме железной дороги, ее жители могут похвастать старинным собором, а также вспомнить о том, как их город еще до революции посетил непонятный летающий объект.

Расстояние до Одессы — 88 км

Царский подарок для раздельнянской школы

Город Раздельная появился полторы сотни лет назад, на землях помещиков Гросул-Толстого и Федорова. В то время поселок задумывался как станция на железной дороге Одесса — Балта. Подрядчиком строительства выступил барон Карл Унгерн фон Штернберг, принадлежавший к знаменитому немецкому роду.

После открытия станции началось регулярное движение поездов на участке железной дороги от Раздельной до Кучургана. В 1893 году в Раздельной был построен каменный вокзал, но уже через пять лет здание пришлось перестраивать, так как оно не справлялось с увеличившимся потоком пассажиров.

Раздельная была стратегическим железнодорожным узлом узлом, так как соединяла центр империи, Донбасс и одесский порт. В поселке работали железнодорожные мастерские и почтово-телеграфная контора, где машинисты могли получить информацию о движении поездов и погоде. Также появлялись новые станционные службы — движения, тяги и пути.

В 1892 году при содействии известного архитектора Александра Кобелева на станции была построена школа. Комплект мебели для нее подарил лично император Николай II, и некоторые предметы сохранились до сих пор.

Также в поселке была построена Свято-Николаевская церковь, проект которой на конкурсе культовых архитектурных сооружений в Париже был признан одним из лучших. Сегодня в церкви хранятся иконы святого Николая, Феодосия Черниговского, Матроны Московской и Иннокентия Одесского с частицами святых мощей, а также плачущая икона апостола Петра.

В Раздельной не раз бывал император Николай II. С супругой Александрой Федоровной они посетили Свято-Николаевскую церковь и император наградил священника именными часами фирмы Павла Буре. Через несколько лет Николай II еще раз побывал в Раздельной, на этот раз с сыном — царевичем Алексеем. Есть также сведения о том, что на станции останавливался и Антон Чехов.

Есть в истории Раздельной и курьезы. Например, в анналах хранится легенда о посещении Раздельной… НЛО. В сентябре 1914 года некий «аэроплан с белыми двумя огнями, сделал над станцией круг … после данных нескольких залпов по аэроплану последний направился на станцию Веселый Кут». Прицельной стрельбой по «аэроплану», кроме охраны, отметился также волостной писарь, но даже работник пера не смог нанести вред непонятному объекту.

Жители Кучургана разводили леса и сады

От Кучургана до Одессы 69 км. Основали село запорожские казаки, а в 1803 году сюда переселились немцы-колонисты. В 1808 году немецкие деревни Страсбург и Баден объединились в село Кучурган. Оно было центром округа из шести немецких поселений. Жители села занимались традиционными земледелием и скотоводством, а также виноградарством и шелководством, высаживали леса и сады.

В Лиманском находятся руины знаменитого костела

Расстояние до Одессы — 76 км. Лиманское, как и многие другие села района, было образовано от слияния двух немецких колоний — Зельца и Канделя. На территории села в 1901 году был построен костел Успения Пресвятой Богородицы, который был крупнейшим католическим собором юга Украины и главным собором всего округа. Считалось, что строители скопировали его с одной из церквей в австрийском городе Зальцбурге. После революции костел превратили в клуб, а во время войны и вовсе разрушили. Сегодня на фоне его руин фотографируются туристы и снимают фильмы.

Отдых на природе

«Костянская балка» — уникальный ботанический заказник. Он был создан в 1993 году в районе поселков Егоровка и Малое. На его территории находится около 18 видов растений из Красной книги Украины, а также из Зеленой книги Украины. Здесь можно увидеть орлов, аистов, выдру, эскулапову змею, а также другие виды животных, пресмыкающихся и птиц.

Праздники и фестивали

День города Раздельная — последнее воскресенье сентября.

День изгнания из Раздельной немецко-румынских захватчиков — 4 апреля.

День железнодорожника — 4 ноября.