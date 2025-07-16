На войне погиб защитник из Одесской области Андрей Сушко

Ключевые моменты:

  • В бою за Украину погиб Андрей Викторович Сушко — уроженец села Ставково Одесской области. Ему было 37 лет;
  • О его смерти сообщил Розквитовский сельский совет;
  • Громада выразила соболезнования и назвала его поступок бессмертным примером патриотизма;
  • Информация о дате и времени прощания будет сообщена позже.

Об этом сообщают в Розквитовском сельском совете.

«Андрей отдал свою жизнь, защищая свободу, независимость и будущее нашего государства. Он был мужественным воином, надежным побратимом, добрым другом, искренним человеком, который жил с открытым сердцем и большой любовью к Украине. Его подвиг – это боль для всей громады, невыразимая потеря для семьи и бессмертный пример настоящего патриотизма», – говорится в сообщении.

О времени и дате прощания с Героем будет сообщено позже.

Ранее на фронте погиб снайпер Михаил Цыбин.

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