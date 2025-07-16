На войне погиб защитник из Одесской области Андрей Сушко

Ключевые моменты:
- В бою за Украину погиб Андрей Викторович Сушко — уроженец села Ставково Одесской области. Ему было 37 лет;
- О его смерти сообщил Розквитовский сельский совет;
- Громада выразила соболезнования и назвала его поступок бессмертным примером патриотизма;
- Информация о дате и времени прощания будет сообщена позже.
Об этом сообщают в Розквитовском сельском совете.
«Андрей отдал свою жизнь, защищая свободу, независимость и будущее нашего государства. Он был мужественным воином, надежным побратимом, добрым другом, искренним человеком, который жил с открытым сердцем и большой любовью к Украине. Его подвиг – это боль для всей громады, невыразимая потеря для семьи и бессмертный пример настоящего патриотизма», – говорится в сообщении.
О времени и дате прощания с Героем будет сообщено позже.
Ранее на фронте погиб снайпер Михаил Цыбин.