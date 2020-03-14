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Новости Одессы и Одесской области

Куда поехать в Одесской области? Татарбунары: древняя крепость и православные святыни

Куда поехать в Одесской области? Татарбунары: древняя крепость и православные святыни

Татарбунары — город известный, и не только в Одесской области. Он имеет богатую историю, в которой есть место даже мистическим событиям и невероятным легендам. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя: одних заинтересует чудотворный источник, а другие отправятся отдохнуть в заповедник.

Сокровища в заколдованном подземелье

Расстояние от Одессы — 162 км

Самое первое упоминание о Татарбунарах датировано 1637 годом. В то время эта местность называлась Татар-Бунар — «татарский источник». Здесь действительно был родник, который вытекал из-под холма, где  находились руины древней крепости. Цитадель обладала всеми достоинствами восточных укреплений — неприступными стенами, башнями, казармами, складами и даже мечетью.

По одной из гипотез, это была столица половцев Карабуна, по другой — укрепления генуэзцев, которые ненадолго обосновались здесь в XIV веке. Однако самой достоверной считается версия, согласно которой крепость в 1646 году построил турецкий капудан-паша Кенан. Крепость была возведена, чтобы защитить караванные пути от нападений татар. Правда, и сам паша не брезговал разбоем. Он приказал выкопать подземные ходы, где прятал награбленные сокровища и те, что получал в качестве «законной» дани с караванщиков. А чтобы любопытным неповадно было соваться в подземелье, паша устроил хитрые ловушки.

До сих пор живы легенды, согласно которым все, кто пытался завладеть сокровищами, погибали странным образом, а те, кому удавалось вернуться, передавали истории одна страшнее другой. Рассказывают, что в катакомбах есть потайные двери, за одной из которых находятся сокровища, а за остальными течет подводная река. Если их открыть, вода полностью затопит город.

Современные Татарбунары были основаны в 1809 году. Дома поселенцы строили, разбирая остатки татарских строений, и через несколько лет окончательно растащили на строительный материал стены древней крепости. Целой осталась только турецкая баня, которую приспособили под мельницу.

Татар-Бунар. Фрагмент карты работы Ф. Ф. Шуберта 1860-90 гг.

В Борисовке находится самый большой монастырь области

Расположено в семи километрах от Татарбунар, рядом находится Спасо-Преображенский монастырь, самый большой в Одесской митрополии. Монастырь был построен в 1905 году. По легенде, место это указала одному из жителей села — Марину Сазону сама Богородица. Позже здесь не только выстроили монастырь, но и обнаружили чудотворный источник.

В монастырской церкви хранится несколько святынь: отпечаток стопы Богородицы, камень от гроба Господня, иконы и частицы мощей целителя Пантелеймона и святителя Иннокентия.

Село Белолесье — место стоянки древних людей

Село расположено в 11 км от Татарбунар. Основано оно в 1823 году на месте двух татарских аулов, один из которых и дал первое название селу — Акмангит. Оно происходит от имени одной из татарских родовых групп, которая входила в состав Буджакской орды. Тут селились казаки Усть-Дунайского казачьего войска. В 1822 году в Акмангите появилась первая каменная церковь, а в 1890-м открылась церковно-приходская школа. Позже его переименовали в Белолесье.

Недалеко от села располагается мезолитическое поселение, где древняя кочевая община жила примерно за десять тысяч лет до нашей эры. Найдены кости древних лошадей и сайгаков, а также кремневые орудия, среди которых — серпы, наконечники для стрел и даже сверла.

Праздники и фестивали

  • «Мерцишор», фестиваль молдавской культуры — март
  • «Бессарабский венок», фестиваль народного творчества – октябрь
  • «Играй, гармонь», фестиваль — июнь
  • «Песня — душа народа», праздник украинской песни — ноябрь
  • День города — август

Отдых на природе

Национальный природный парк «Тузловские лиманы»

В 30 км от Татарбунар расположен национальный природный парк «Тузловские лиманы». Он совсем молодой — создан в 2010 году. В состав парка входят озера, причерноморская коса, отделяющая их от моря, заболоченные участки рек, лесное урочище «Лебедівка». В 1993 году местность  была внесена в «Перечень территорий, зарезервированных для последующего заповедания».

В нашей рубрике “Куда поехать в Одесской области” также можно прочесть о Саврани,  Арцизе, Балте.

Фото из открытых источников

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Ирина Сорокина
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