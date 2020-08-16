Куда поехать в Одесской области? Белгород-Днестровский: святой источник и турецкое кладбище

Белгород-Днестровский — один из древнейших городов Украины. Здесь все напоминает об исторических событиях, а тематические фестивали, театрализованные ристалища и величественная крепость помогут почувствовать атмосферу настоящего средневекового города. Расстояние до Одессы — 83 км.

Аккерман турки сдали без единого выстрела

Белгород-Днестровский стоит на месте города Тира, основанного древнегреческими колонистами еще до нашей эры. Тиру несколько раз разрушали и отстраивали, город переходил во владение римлян и турков, византийцев и генуэзцев. В 1454 году в этих местах по заказу молдавского господаря была построена крепость, где работами руководил греческий мастер Федорко. Через 30 лет новостроем завладели турки и назвали его Аккерман (Белая крепость).

Во время последовавших затем русско-турецких войн крепость поочередно меняла владельцев. В конце концов, осенью 1806 года город без единого выстрела был взят войсками, которыми командовал герцог Ришелье, и Аккерман окончательно перешел к Российской империи.

Город состоял из главной части и трех посадов — Папуша, Турлака и Шаба. Он быстро разрастался — в конце XIX века здесь проживало более 28 тысяч человек, работали училища и гимназии, приюты и богадельня, мельницы и заводы, еженедельно проводили базары, а в декабре — Николаевскую ярмарку.

До нашего времени в Аккермане — Белгороде-Днестровском сохранилось много достопримечательностей: «долгострой» царских времен — Александровские казармы, которые возводили более 20 лет, или Греческая церковь, по преданию, построенная на фундаменте IV века.

В городе очень много исторических сооружений. В 1840 году по заказу болгарской общины здесь была построена Свято-Георгиевская церковь, рядом с которой находятся могилы князей Волконских. А вот главную святыню города — Свято-Вознесенский собор построили на месте старого турецкого кладбища в 1815 году. В то время это была окраина, где находилась самая высокая точка в городе, а сегодня — это городской центр.

Но все же самое популярное место — подземная церковь Ивана Сочавского, с часовней и купелью для исцеления «Святая криница», которые не имеют аналогов в архитектурном наследии Украины. Что касается научной истории города, то в Белгороде-Днестровском работает краеведческий музей, где хранится более 84 тысяч экспонатов. Среди них — археологические и историко-бытовые ценности, большая коллекция монет, огнестрельного и холодного оружия.

Жители Староказачьего защищали Одессу

До Одессы — 115 км. Первыми жителями села в 1827 году стали задунайские запорожцы, по просьбе которых село и было названо Староказачьим. Его жители несли пограничную службу на Дунае и Черноморском побережье, а во время Крымской войны защищали Одессу и участвовали в уничтожении фрегата «Тигр».

Выпасное заселили вместе с крепостью

От Одессы до села Выпасное — 88 км. Первые поселенцы появились здесь еще в 1421 году, незадолго до возведения крепости. Они занимались мелким промыслом и торговлей. Во время раскопок здесь были найдены предметы быта, изготовленные в первых веках нашей эры, а также клад греческих и римских монет.

Отдых на природе

В 2014 году Белгород-Днестровский район был объявлен экологически чистой зоной. Выбор мест отдыха здесь очень широк — Днестр и Шабские лиманы, Затока, Сергеевка и Шабо. Здесь каждый может найти себе занятие по душе — рыбалка, морские прогулки на катере или виндсерфинг.

Ярмарки, праздники, фестивали:

День Белгорода-Днестровского — первое воскресенье июня

Фестиваль «Форпост» — июль

Фестиваль средневековой культуры «Белый бастион» — апрель-май

Праздник «Средневековые путешествия» — июнь

Фото с сайтов: Отдых в Одессе, БессарабияИнформ и с сайта села Старокозачье