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Одесские полицейские разоблачили заключенного одесской колонии в мошенничестве с предоставлением несуществующих услуг;

Мошенник разместил объявления о предоставлении услуг по установке кондиционеров. Он уверял доверчивых граждан, что бригада приедет выполнять работы, как только будет произведена предоплата.

Жертвами мошенника стали пятеро одесситов. Сумму ущерба оценили в 19,3 тыс. грн.

Как рассказали в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области, преступник был приговорен к пяти годам лишения свободы за кражи. Впрочем, на путь исправления он не стал, а начал обманывать граждан, пребывая за решеткой.

Правоохранители установили, что мошенник разместил на одном из сайтов объявления о предоставлении услуг по установке кондиционеров. На предложение стали отзываться граждане. В переписках с ними мужчина уверял, что бригада приедет выполнять работы, как только будет произведена предоплата.

Люди соглашались на условие «мастера» и перечисляли деньги на указанный счет, после чего их номера блокировались. Таким образом лже-мастер за два дня обманул пятерых одесситов на 19 тыс. 300 гривен.

Не дождавшись обещанного, потерпевшие обратились в полицию. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что за аферами стоит 29-летний заключенный одесской колонии, неоднократно судимый за имущественные преступления.

Теперь мужчина может провести в тюрьме еще три дополнительных года.

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