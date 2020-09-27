Новости Одессы и Одесской области

День туризма: путешествуем в Килию – самый древний город Украины

День туризма: путешествуем в Килию – самый древний город Украины

Каждый одессит знает, что Килия знаменита дунайской селедкой, винами и лягушачьими лапками, которые не так давно даже экспортировали во Францию. Кроме того, жители города утверждают, что только у них растет сорт винограда «Новак», из которого получается потрясающее вино. А на противоположном берегу Дуная находится румынский город, который называется почти так же, как и украинский, — Килия-Веке.

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Расстояние до Одессы — 218 км. О Килие и достопримечательностях рассказываем сегодня, 27 сентября, в День туризма.

Богдан Хмельницкий  попал на турецкие галеры из Килии

Историки считают, что Килия — самый старый город нашей страны, предполагается, что он возник еще в VII веке до нашей эры. В то время он был небольшим торговым поселением греческих купцов и назывался Псилон. Затем, по легенде, в этих местах Александр Македонский заложил город, который назвал Ахилией — в честь своего предка Ахилла. Со временем название превратилось в Хиллию, а затем город стали называть Килией. В XI веке здесь появилась крепость, построенная византийцами, о которой сегодня напоминают только пруды на территории городского парка.

В XIII веке Килию завоевали монголо-татары, и она стала самым западным владением Золотой Орды. Как и все крупные порты, находившиеся под турецким владычеством, Килия имела выход на международный рынок. В то время в таких городах разворачивали большие невольничьи рынки, на которых продавали захваченных в плен невольников. Кстати, именно на невольничьем рынке Килии, после того как попал в плен, был продан в рабство на турецкие галеры будущий украинский гетман Богдан Хмельницкий.

Примерно в это же время, благодаря удобной пристани, Килию в качестве торгового пункта облюбовали генуэзские купцы, создав здесь свою колонию. Отсюда в страны Средиземноморья экспортировали хлеб, мед, воск, соль и лошадей.

Когда Килия принадлежала туркам, здесь было запрещено строить христианские храмы выше мечетей. Более того, любая церковь должна была быть не выше двух с половиной метров — высоты турецкого всадника с копьем, сидящего на коне. И тогда в 1485 году христиане, которые жили в то время в Килии, пошли на хитрость. Они выстроили храм, который не превышал дозволенной высоты над землей, зато внутри церковь уходила вглубь ровно настолько, чтобы превзойти мечеть. Двенадцать ступеней вели вниз — в просторный и величественный христианский храм, который посвятили святому Николаю. Это единственная в Украине подвальная церковь и самая старая культовая постройка в городе. Она сохранилась до нашего времени, но ее неоднократно перестраивали.

Окрестности Килии

Приморское основали беглые крестьяне

До Одессы — 209 км. В XVIII веке здесь возникло украинско-русское поселение с названием Жебрияны. Первыми его жителями были крестьяне, бежавшие от крепостного гнета из разных губерний Российской империи. До конца века на картах его обозначали под турецкими названиями Аджибралы или Хаджи Ибрагим.

Десантное назвали в честь освободителей

До Одессы — 201 км. Село возникло в конце XVIII века на месте татарского поселения и носило название Галилешты. В июле 1944 года у села высадились 11 десантников, и девять из них погибли в боях с фашистами. В память об их подвиге в центре села установлен памятник, а имя командира навечно вписано в списки жителей села. В память об этом событии Десантное и получило свое название.

Отдых на природе

Заповедник на острове Змеином, который расположен в 142 км от Одессы, был создан для сохранения места остановки и отдыха, необходимого пернатым при перелете, а это около 200 видов птиц. На острове, кроме научно-исследовательской станции Одесского университета, расположены пограничная застава, почта, магазин, причал, четыре пляжа. Планируется создание туристического и дайвинг-центров.

Ярмарки, праздники, фестивали:

  • День города Килия — третья суббота октября
  • День Килийского района — октябрь
  • Фестиваль-выставка с дегустацией молодого вина — октябрь
  • День дунайской селедки — май

Читайте также: Путешествуем с «Одесской жизнью»: от римской крепости — до Измаила 

Источники: vokrugsveta.ua; aif.ua; web.archive.org.

Фото: SalloAlex/Википедия; Edit Beneraf/Википедия

 

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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