Куда поехать в Одесской области: Арциз — маленький кусочек Франции

Это небольшой город появился на карте области через два десятка лет после основания самой Одессы. Жителям города с двухсотлетней историей есть, о чем рассказать гостям и туристам: Арциз был и немецкой колонией, и торговым центром, а позже рядом с городом построили засекреченный аэродром. Здесь также можно отлично отдохнуть на природе или принять участие в народных праздниках.

Породистые скакуны и уникальный аэродром

Расстояние от Одессы — 140 км

В 1816 году, на том месте, где сейчас стоит Арциз, немецкие колонисты основали город, который назвали с некоторой претензией — Йоханнесхорт, то есть «крепость Иоанна». Однако император Александр I приказал переименовать все переселенческие колонии в честь победы над Наполеоном. И поселение было названо в честь французского города Арси (Arcis), где российские и австрийские войска разгромили части наполеоновской армии. Местное население правил французского языка не знало, и поэтому называло поселение на свой лад — Арциз.

В молодом городке торговали зерном, лошадьми и шерстью. Лошади из Арциза славились по всей Европе, их табунами продавали в Турцию, Польшу и Францию.

А во время Первой мировой войны, когда бельгийская компания через Арциз стала прокладывать железнодорожные пути из Аккермана в Одессу, здесь появилась железнодорожная станция.

Совсем близко к городу — всего в 12 км расположен военный аэродром «Червоноглинское» с уникальной взлетно-посадочной полосой. Ее длина 3400 м, а ширина 80 м, а толщина бетонного покрытия — чуть меньше метра.

Такие параметры позволяли осуществлять взлет и посадку любым видам летательных аппаратов. Полосу строили как запасной аэродром специально для посадки космических самолетов «Буран», но сейчас она заброшена и находится в катастрофическом состоянии.

Из православных святынь в городе есть храм Иоанна Богослова.

Также там задумали построить церковный комплекс, который является уменьшенной копией Большой базилики в болгарском городе Плиске и не имеет аналогов в Украине.

В селе Делень говорят на староболгарском

Расположено в 28 км от Арциза. Оно было основано болгарами после русско-турецкой войны. В 1840 году здесь была построена Свято-Успенская церковь. Ее возвели на средства, вырученные от продажи старинного турецкого клада. Сокровища нашли жители села Захарий и Константин Дюльгеры, за что и были удостоены чести покоиться на территории храма.

До конца Второй мировой войны село носило название Давлет-Агач, а сейчас местные жители называют его Дивитлии. Сюда не раз приезжали болгарские этнографы изучать староболгарский язык, который лучше всего сохранился в этом селе.

Христо Ботев работал в Задунаевке

Находится в 33 км от Арциза. Более всего жители села чтут память болгарского поэта и национального героя Христо Ботева. В юности он учился во 2-й одесской гимназии, а потом в Новороссийском университете. В 1866 году поэт поселился в Задунаевке и стал преподавать в местной школе. В селе открыт музей-усадьба героя, дизайн которого создал известный театральный художник Станислав Зайцев.

Отдых на природе

Рыбалка: в местных водоемах организует украинское общество охотников и рыболовов Арцизском районе.

Ярмарки, народные праздники и фестивали:

— ежегодная сельскохозяйственная ярмарка — октябрь

— «Маланка и сурваши» — 6 января

— день святого Георгия — 23 апреля

— Лазарев день — 20 апреля

— «Трифон Зарезан» — 14 февраля

Фото: topor.od.ua, trassae95, ioannbogoslov25a.church.ua, amazonaws.com, bessarabiainform.com

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