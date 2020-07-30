Целебные грязи, коса, широкий пляж: почему стоит поехать в Лебедевку?

Не секрет, что в этом году многие наши соотечественники выбирают для отдыха не Турцию-Грецию-Адриатику, а наше родное Черноморское побережье. Что ожидать от отдыха, а чего не стоит, мы решили показать на примере курорта Лебедевка.

Почему Лебедевка?

Расстояние от Одессы. Поселок находится на оптимальном удалении — ни далеко, ни близко, в 85 км от города. Добраться, если вы на машине, можно двумя способами. Первый — по трассе, которая идет вдоль моря через Бугаз. Раньше многие боялись этой дороги, потому что она была, мягко говоря, убитая. Сейчас, в рамках «Большого строительства», она ремонтируется. Основная часть трассы уже с новым покрытием, правда, ни разметки, ни нормальных обочин, ни знаков там пока нет. Не появились и велодорожки, которые должны были появиться на дорогах согласно новым нормативам.

Второй вариант — ехать по ренийской трассе М-15, повернув налево у Сараты. Первую и большую часть пути вы проедете по гарантированно отличной дороге, но за поворотом, увы, дорога не ремонтировалась давно, и доберется ли до нее президентская стройка в этом году, неизвестно.

Общественный транспорт: добраться можно маршруткой, которая ходит четыре раза в день от железнодорожного вокзала в 07:00, 10:30, 13:30, 17:30. Стоимость проезда 130 грн.

Расположение. Курорт находится в живописном месте, на берегах Черного моря и озера Бурнас одновременно. В озере есть целебные грязи, и если хватит сил под палящим солнцем до них добраться, то у вас есть шансы подлечить суставы. Прямо от поселка начинается коса, которая разделяет эти два водоема.

Пляж пологий, широкий и комфортный. К этому надо добавить и качество песка, оно великолепно! Сам пляж нельзя назвать цивилизованным — но туалет, мусорки и два бара на нем присутствуют.

Дно, так же как и сам пляж, — очень удобное. Нет резкой глубины, но и не слишком мелко.

Возможность выбора. Это важно. Хотите отдыхать в палатках — пожалуйста, на недорогой базе — оставшиеся с советских времен номера от 130 гривен с человека — к вашим услугам, на базе с сервисом и удобствами — найдется и такое. Хотите жить в частном секторе — можно снять и комнату в частном доме, весь дом или номер в мини-отеле с отличным сервисом, кондиционерами, балконом, питанием и хорошей кроватью. Чего здесь нет, так это многоэтажных отелей с аквапарками и аниматорами.

В Лебедевке можно отдохнуть в любых условиях. В Лебедевке можно отдохнуть в любых условиях. В Лебедевке можно отдохнуть в любых условиях. В Лебедевке можно отдохнуть в любых условиях. В Лебедевке можно отдохнуть в любых условиях.

Туристическая инфраструктура

Если цель отдыха потусить, то вам явно не в Лебедевку. Хотя если вы готовы зажигать на пляже под светом фар авто и музыку из колонок — то вы в нужном месте.

На центральной улочке инфраструктура представлена мини-базарчиком с продуктами и разной дребеденью. Цены выше, чем в городе, и это понятно — тут, кроме брынзы и вина, практически все привозное. Из развлечений — тир, дискотека и бильярд на одной из баз, пара ресторанчиков. Возможно, где-то есть караоке, но это не точно. В сувенирной лавке были замечены три вида лебедевских магнитиков «на память».

Утолить голод можно в кафешках, где предлагают домашние обеды и завтраки по каким-то очень низким ценам. На центральной аллее есть симпатичная пекарня, где обещают вертуты, баницы, штрудели и плацинды, и модная пиццерия, которая даже предлагает доставку. Тут же пара пивняков с рыбой и мини-«Таврия». На одном из лотков обнаружился «конвертационный центр», где помимо обмена предлагают даже обналичить деньги с карты.

Гастрономические предложения в Лебедевке Гастрономические предложения в Лебедевке Гастрономические предложения в Лебедевке

Другие прелести Лебедевки

Прелесть первая. Море уже фосфорится! Не знаем, светится ли оно на других пляжах, но в Лебедевке — просто обалденно! Представляете, небо — звездное, море — тоже, и где-то между всем этим — вы.

Прелесть вторая. Рассвет. В отличие от наших городских пляжей, чтобы его увидеть, надо доползти до кромки пляжа, расстелить каремат, завернуться в теплую кофту или одеяло, взять чай в термокружке и встречать солнце: оно встанет прямо перед тобой!

Прелесть третья. Гастрономическая. После того как солнце встало и вы уже накупались в его лучах, бегом бегите вдоль косы до ангаров, которые виднеются на горизонте. Там вы найдете лавку, где продают свежайший улов местные рыбаки. В ассортименте: сардины, тюлька, языки, маленькая камбала, бычки, барабулька, рапаны. Мы купили камбалу по 150 грн. Садимся чистить рыбу у самой воды, чтобы покормить еще и вечно голодных чаек. В это время друзья уже «распаливают кастрик». Солим, перчим и обжариваем на углях на решетке пару минут с каждой стороны. На запах просыпаются остальные друзья.

Прелесть четвертая. Закат. Закат — в лимане. Солнце такое, как будто оно только что снималось в фильме про Марс — нереальное!

Прелесть пятая. Детская радость. Покупаем по дороге огромный арбуз. На пляже нарезаем его большими скибочками. Едим не ломая, чтобы края доставали от уха до уха. Сок, как в детстве, течет по локтям. После арбуза плюхаемся в море.

Хорошего вам отдыха на родных широтах!

Фото: Юлия Сущенко