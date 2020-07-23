Куда поехать в Одесской области: целебный источник «Шипота» и красочный парк

Колодец «Шипота» имеет свою историю, которой уже более 150 лет. Все это время колодец радует жителей сел Обжилое и Березовка, а также путешественников своей водой.

Заботу об источнике передают потомкам

В свое время этот целительный источник открыли жители села Обжилое Андриян Пушкарь, Алексей Срибняк и Никита Косановский, услышав, как он «шипит» под землей. А криницу строили всем селом. Сельчане выкопали колодец и обложили его камнем, который привезли из соседнего Кодымского района. Со временем пристроили желоба, которые использовали для стирки белья и в качестве поилок для скота.

Семья Андрияна Пушкаря жила недалеко от колодца и заботилась о чистоте и порядке возле него. Эту миссию на себя взяли и последующие поколения Пушкарей: Мойсей Пушкарь и двое его сыновей – Тимон и Семен. Каждый год они чистили и проводили здесь ремонт. Местные жители заметили интересный факт: когда колодец чистил Тимон, вода была резкой и холодной, а после работы Семена – мягкой и нежной.

Старожилы говорят, что источник, богатый минеральными веществами и славящийся целебной силой, помогал людям выжить во времена Голодомора 1932-1933 годов и Великой Отечественной войны. Даже немецкие оккупанты не посмели его уничтожить. Криница и теперь поддерживает жизненную силу всех, кто приходит к ее истокам с добрыми намерениями.

Как громада распорядилась премией

«Шипота» был обновлен и освящен в 2012 году. Тогда жители села Обжилое победили на конкурсе по развитию социальной инфраструктуры и благоустройству территории, который проводился среди сельских и поселковых советов. Премию в 60 тысяч гривен громада решила потратить на создание парка отдыха. А перед этим жители села отреставрировали колодец. Работы проводились за счет праправнука первооткрывателя источника, Почетного гражданина Обжилого, военного летчика Алексея Пушкаря.

Тогда же, в 2012-м, возле колодца были высажены вечнозеленые деревья. А вскоре вырос парк из хвойных и ивовых деревьев. Здесь также появились экзотические растения, были проложены тротуарные дорожки, установлены скамейки.

В центре цветника, который ведет к «Шипоте», установили мраморную стелу. Этот памятный знак Алексей Пушкарь воздвиг в честь основателей колодца, в том числе – и своего прадеда Мойсея Пушкаря и деда Семена Пушкаря. В 2014 году с его помощью возле источника соорудили купальню (купаться здесь может любой желающий, правда, вода очень холодная), а в 2015-м – установили мостик влюбленных.

Чтобы зарядиться хорошей энергетикой

Уютный уголок отдыха с фонтаном, красивым декоративным мостиком, небольшой спортивной площадкой, цветами и зелеными насаждениями – это труд потомков старых мастеров, помноженный на энтузиазм сельского старосты Дмитрия Форостяного. Благодаря его неутомимой энергии не только колодец «Шипота», но и другие источники воды в селах Березовка и Обжилое благоустроены. Имеются и облагороженные крупные водоемы, в которых водится много разнообразной рыбы.

В парке «Шипота» проводятся народные гулянья и праздники. А вода здесь и вправду очень вкусная – пьешь ее и чувствуешь прилив сил. Может, это позитивная энергетика предков передается с водой? Ведь доказано, что вода имеет память.

Шипота Шипота Шипота Шипота Шипота Шипота Шипота

Почему «Шипота»?

Свое название колодец получил из-за своеобразного шепота, который было слышно далеко от источника, и люди говорили: идем к «шипоте». Да и сегодня, приложив ухо к земле, можно услышать, как радостно звенят ключи источника, словно благодарят людей за заботу.

Для справки

Село Обжилое основано в средине XVIII столетия, находится в 20 км от районного центра Балта и в 8 км от железнодорожной станции Абамеликово. Здесь находится памятник архитектуры – деревянная церковь Успения, основанная в 1888 году.

В этой местности родились такие известные личности, как Семен Заболотный – атаман национально-повстанческого движения на Одесчине; Евгений Козинский – украинский кинооператор; Леонид Леонидович Галайчук – сержант Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, участник Операции объединенных сил.

Добраться к источнику «Шипота» можно автобусом Обжилое – Одесса.

Фото: baltalife.org, marina-kosenko