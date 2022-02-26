Главные события Одессы во второй день войны 25 февраля: диверсант, фейки и вечерняя стрельба

Уже более двух суток Одесса и Одесская область, как и вся Украина, живут в условиях российской агрессии и введенного вслед за ней военного положения. Чем же запомнилась нам пятница, 25 февраля 2022 года?

В Черноморске задержали диверсанта – он рисовал люминесцентной краской метки-ориентиры для захватчиков. Сотрудники СБУ не дали осуществиться вражеским планам.

Против граждан Украины началась фишинговая атака. На электронные адреса могут поступать письма с вредным содержимым.

А в мэрии Одессы призвали получать всю информацию о жизнедеятельности города исключительно из официального Телеграм-канала.

Молдова временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной. В частности, с 25 февраля 2022 года, отменен поезд Одесса – Кишинев – Одесса.

А на одесских больницах появились красные кресты.

Одесситы живо откликнулись на призыв городских властей помочь пополнить резерв донорской крови. И в отделения переливания крови выстроились большие очереди.

А еще корреспонденты «Одесской жизни» узнавали, есть ли в городских супермаркетах «напряженка» с хлебом и другими продуктами питания.

В связи с введением комендантского часа и существенным уменьшением пассажиропотока, КП «Одесгорэлектротранс» сократило количество единиц подвижного состава на троллейбусных и трамвайных маршрутах.

А вечером одесситов, живущих в центре и на Молдаванке, не на шутку встревожили звуки стрельбы. Но, как выяснилось, это был не вражеский обстрел – работала система противовоздушной обороны.

И на вечер пятницы, как доложили в оперативном командовании «Юг», обстановка в Одессе и области спокойная и под контролем.

Таковы были события Одессы и Одесской области во второй день войны. «Одесская жизнь» напоминает: не верьте фейковым новостям и не унывайте! Помните: все будет Украина!

Фото Марии Котовой

Цей матеріал також доступний українською