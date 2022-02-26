Новости Одессы и Одесской области

Главные события Одессы во второй день войны 25 февраля: диверсант, фейки и вечерняя стрельба

Главные события Одессы во второй день войны 25 февраля: диверсант, фейки и вечерняя стрельба

Уже более двух суток Одесса и Одесская область, как и вся Украина, живут в условиях российской агрессии и введенного вслед за ней военного положения. Чем же запомнилась нам пятница, 25 февраля 2022 года?

Рецепты

В Черноморске задержали диверсанта – он рисовал люминесцентной краской метки-ориентиры для захватчиков. Сотрудники СБУ не дали осуществиться вражеским планам.

Против граждан Украины началась фишинговая атака. На электронные адреса могут поступать письма с вредным содержимым.

А в мэрии Одессы призвали получать всю информацию о жизнедеятельности города исключительно из официального Телеграм-канала.

Молдова временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной. В частности, с 25 февраля 2022 года, отменен поезд Одесса – Кишинев – Одесса.

А на одесских больницах появились красные кресты.

Одесситы живо откликнулись на призыв городских властей помочь пополнить резерв донорской крови. И в отделения переливания крови выстроились большие очереди.

А еще корреспонденты «Одесской жизни» узнавали, есть ли в городских супермаркетах «напряженка» с хлебом и другими продуктами питания.

В связи с введением комендантского часа и существенным уменьшением пассажиропотока, КП «Одесгорэлектротранс» сократило количество единиц подвижного состава на троллейбусных и трамвайных маршрутах.

А вечером одесситов, живущих в центре и на Молдаванке, не на шутку встревожили звуки стрельбы. Но, как выяснилось, это был не вражеский обстрел – работала система противовоздушной обороны.

И на вечер пятницы, как доложили в оперативном командовании «Юг», обстановка в Одессе и области спокойная и под контролем.

Таковы были события Одессы и Одесской области во второй день войны. «Одесская жизнь» напоминает: не верьте фейковым новостям и не унывайте! Помните: все будет Украина!

Фото Марии Котовой

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить