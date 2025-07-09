Ключевые моменты:

Авторы петиции предлагают добавить в название города Одесса еще одну букву «с», обосновывая эту идею историческим происхождением, аутентичностью, международным признанием именно этой формы и стремлением проявить уважение к прошлому города и сохранить его культурное наследие;

Авторы петиции просят Одесский горсовет поддержать официальное признание названия «Одесса» и ходатайствовать о принятии соответствующего законодательного решения Верховной Радой;

В настоящее время петиция собрала всего лишь 5 голосов из тысячи необходимых для ее рассмотрения. До конца голосования остается 89 дней.

Как отмечают авторы петиции, подписавшиеся как «жители города Одесса и его многочисленные поклонники в Украине и за ее пределами», топоним Одесса происходит от древнегреческого Ὀδῆσσος (Odēssos) и именно такое название зафиксировано в исторических документах, архивах и картах XVIII-XIX веков.

Кроме того, как отмечается в петиции, форма «Одесса» аутентична: именно она использовалась при создании города и является важной составляющей его культурной и исторической идентичности.

Кроме того, по словам авторов инициативы, в мире существует много населенных пунктов под названием Odessa с двойной буквой «s», подчеркивающей глобальное признание этой формы.

«Сохранение исторического названия – это проявление уважения к прошлому городу, его жителям и всем, кто уважает Одессу», – сказано в тексте документа.

Авторы петиции просят Одесский горсовет:

Поддержать официальное признание названия «Одесса» в локальных документах и обратиться в Верховную Раду Украины с ходатайством о принятии соответствующего законодательного решения;

Организовать информационно-просветительские мероприятия по популяризации исторического названия среди жителей Одессы.

Содействовать восстановлению исторической формы названия «Одесса» для сохранения культурного наследия, усиления местной идентичности и повышения международного имиджа города.

Чтобы петиция была рассмотрена, она должна набрать не менее 1000 голосов. В настоящее время за нее проголосовали 5 человек. До конца голосования остается 89 дней.

Проголосовать может каждый желающий, перейдя по ссылке.

Как сообщалось, в 2022 году волонтеры-редакторы английской Википедии переименовали статью Odessa в Odesa.