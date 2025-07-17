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В Одессе официально открыто 30 пляжных зон, где можно отдыхать и плавать.

Все они прошли проверку на безопасность и соответствуют требованиям военного времени.

Отдыхающим необходимо соблюдать правила безопасности.

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, речь идет о пляжах Red Line, «Портофино» и Курортный (14-ая ст. Большого Фонтана).

Таким образом сейчас в Одесской области официально открыты 32 пляжа, где купаться безопасно. 30 из них — в Одессе и по одному — в Черноморске и Приморском.

Глава ОВА отметил, что список будет дополняться по мере прохождения проверок.

Отдыхающим напомнили, что во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружении подозрительных предметов — находиться у моря запрещено.

Ранее “Одесская жизнь” узнавала, можно ли безопасно отдыхать на одесских пляжах и реально ли добраться до укрытия, когда вражеской ракете (если она баллистическая) нужно от 2 до 5 минут, чтобы долететь до побережья.

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