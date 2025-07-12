Ключевые моменты:

Строительство согласовано в рамках соглашения с правительством Южной Кореи

Проект имеет стратегическое значение для экологии и энергетики города

Завод станет частью международной экологической инициативы

По информации заместителя мэра Анны Поздняковой, подписание договоренностей по строительству мусоросжигательного завода состоялось 11 июля в Риме. Проект включен в перечень из 15 инициатив, согласованных в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Республикой Корея.

Предварительное обсуждение сотрудничества с южнокорейской компанией POSCO началось еще в Варшаве, после чего продолжилось в Киеве на уровне министерств. По словам чиновницы, проект предусматривает строительство современного, экологического завода, который позволит не только перерабатывать отходы, но и производить энергию. Он должен стать важным шагом к энергетической независимости города и решения проблемы утилизации мусора.

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