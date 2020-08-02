Куда поехать в Одесской области: Беляевка как туристический оазис

Церковь в селе построили гусары

Территория Одесской области была заселена еще в глубокой древности, и почти каждое село может похвастать доисторическими находками. Вот и там, где сейчас расположена Беляевка, люди жили в эпоху бронзы и сарматские времена.

О том, когда именно на карте Украины появилась Беляевка, точных данных нет, но считается, что село было основано после ликвидации Запорожской Сечи. Впервые о поселении стало известно в 1790 году, когда на окрестных землях стали селиться бывшие запорожские казаки. Они служили в Черноморском войске, а Беляевка входила в Поднестрянскую паланку.

Нет у историков и единой версии о том, как возникло название Беляевка. Одни считают, что его образовали от названия озера Белое, другие уверены, что его дал поселку Сидор Белый, первый кошевой атаман Черноморского казачьего войска, которому принадлежали эти земли.

В конце 1700-х годов зажиточные казаки перебрались на новые места, а на юг Украины стали прибывать новые поселенцы, которым князь Потемкин предоставлял существенные льготы. Сюда также потянулись беглые помещичьи и государственные крестьяне из внутренних губерний России. В 1794 году в эти места принудительно переселили восставших крестьян из села Турбаи с Полтавщины.

В 1805 году здесь появилась Свято-Успенская церковь, которая стала первым каменным строением в городе. Деньги на строительство здания пожертвовали гусары — их полк был расквартирован в Беляевке, и таким образом они оказали помощь селянам. Другой храм — Свято-Николаевский — был заложен в 1897 году. Его возвели из красного и белого кирпича, а колокольню церкви украшали семь колоколов разных размеров, окрашенных в разные цвета.

С Беляевкой также связана история одесского водопровода. В 1872 году здесь появилась насос¬ная станция, которая качала воду из Днестра и снабжала ею Одессу и пригороды. Сейчас на станции работает Музей воды.

В Усатово жил «человек-волк»

До Одессы — 10 км. В 1854 году генерал-майор Василий Дубецкий выстроил в селе усадьбу, проект для которой предположительно создал архитектор Франц Боффо. Планировкой приусадебного парка руководил не менее известный архитектор Каэтано Даллаква. Существует версия, что свое имение Дубецкий построил в виде уменьшенной копии Зимнего дворца, за что попал в немилость к императору и разорился. После смерти Дубецкого усадьбу продали купцу из Каховки Константину Панкееву. Его сын Сергей был известен всему миру как «человек-волк» и лечился у Зигмунда Фрейда.

Древний замок в Маяках разрушили турки

До Одессы — 40 км. Название Маякам, которое считается старейшим селом области, дал замок Маяк-Караул, построенный в 1421 году литовским князем Витовтом. В XVI веке замок был разрушен турками и превращен в склад. Начиная с 1775 года в Маяках стали селиться запорожские казаки, а село стало торговым узлом, так как здесь существовала единственная удобная пристань на Днестре. В 1957 году украинский астроном Владимир Цесевич создал в Маяках астрономическую обсерваторию.

Отдых на природе

Ландшафтный заказник местного значения «Дубрава болотного дуба» расположен возле села Троицкое. Также на территории района, у села Маяки, находится часть Нижнеднестровского национального природного парка, которая имеет статус водно-болотных угодий международного значения. На территории района есть места для рыбалки и охоты — в плавнях на диких уток, гусей, соответственно времени и разрешению.

Праздники и Дни города:

Беляевка — последняя суббота сентября

Маяки — 7 октября

Выгода — 3 ноября

Нерубайское — 26 августа

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Фото: Думская, Бессарабия Информ, Православная Одесса, Википедия