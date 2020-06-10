Куда поехать в Одесской области: как «пустынный край» превратился в цветущее село Захарьевка

В истории Захарьевки (до 2016 года — Фрунзовки) есть место самым разным событиям, но не только летописные тайны привлекают сюда гостей. Этот населенный пункт интересен еще и своей природой. Здесь каждый сможет найти для себя что-то любопытное и отдохнуть от городской суеты.

Расстояние от Одессы — 140 км

Храм в Захарьевке появился за год до основания Одессы

Территорию Захарьевки люди заселили давно — еще в эпоху мезолита, а это более 13 тысяч лет назад. В конце XVIII века считалось, что край этот непригоден для жизни, так как он «пустынный, безводный и безлесный». Однако после того, как эти земли были отвоеваны у Османской империи, выяснилось, что между Бугом и Днестром имеется много сел и поселков, в числе которых была и Захарьевка. Ее первыми жителями и основателями были российские и украинские крепостные крестьяне, а также молдаване. Первое упоминание о Захарьевке относится к 1791 году.

Царское правительство щедро раздавало земли в новообретенных краях офицерам и дворянам. При этом помещикам, получившим царский подарок, предписывалось заселить эти земли крепостными из внутренних губерний страны. Крестьян облагали жестокими повинностями, а они, в свою очередь, в ответ на это бунтовали. Не пугали их и жестокие расправы. Обстановка в окрестностях Захарьевки была неспокойной, а к смутьянам присоединялось все большее количество жителей. В конце концов, правительство позволило поселянам не только уходить от помещиков, но и покупать землю. Правда, разрешение это практически ничего в крестьянской жизни не изменило — у бедноты элементарно не было денег на приобретение земли.

Среди жителей села было много умельцев — кузнецов, портных, шорников. Активное развитие ремесел привлекало в село новую рабочую силу, а кроме того, мелких помещиков и управляющих, которые нанимали здесь батраков для сезонных работ. Со временем в городе появились первые предприятия — паровая мельница, черепичный завод и каменоломни. Жители окрестных сел съезжались на воскресные базары, а раз в год проводили ярмарку.

В самом начале захарьевской истории землевладельцем в этих краях стал князь Захарий Аргутинский-Долгорукий. При его содействии в селе построили храм, который назвали в честь Успения Пресвятой Богородицы. Разрешение на его возведение осенью 1793 года дал митрополит Гавриил, который считается одним из основателей Одессы и ныне причислен к лику святых. Первые богослужения в храме провели в 1795 году, и только через два года его освятили. А еще через сто лет на месте старой церкви была построена новая.

Павловку основали беглые крепостные

Расстояние от Одессы — 143 км. Село Павловка было основано после русско-турецкой войны на землях, принадлежавших помещику Туманову. Сначала здесь селились беглые крепостные, а уже в 1823 году Павловка была небольшим городком Херсонской губернии. Однако селяне жили здесь так бедно, что едва могли прокормиться, а об обучении детей мало кто помышлял. Школа, в которой занимались всего 20 учеников, находилась при церкви. Занятия проводились в церковной сторожке, а вел их местный дьяк.

Затишье появилось вместе с железной дорогой

Расстояние от Одессы — 128 км. На территории села археологи обнаружили остатки древнего поселения, существовавшего здесь от 40 до 13 тысяч лет назад. А само село Затишье было основано в 1865 году, во время строительства Одесско-Балтской железной дороги. В январе 1919 года в стоявшем на станции поезде умер министр финансов УНР Михаил Туган-Барановский. В составе украинской делегации он направлялся в Париж, на Версальскую мирную конференцию. Похоронили министра в Одессе.

Отдых на природе

Захарьевка лежит на берегу маловодной реки Кучурган, но в балках и по руслам рек здесь созданы искусственные озера. В окрестностях села в 1978 году был основан ландшафтный заказник местного значения «Шептереды». На его территории встречаются редкие и исчезающие виды растений и животных, ценные породы деревьев, например, «бархатное» дерево.

Фестивали и праздники

Рождественский вертеп — январь

Праздник искусств «Песни родного края» — август

День села Захарьевка — август-сентябрь

Фото: Википедия

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