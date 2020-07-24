Куда поехать в Одесской области: вокруг Ивановки происходили события «Зеленого фургона»

Ивановский район — один из самых известных районов области. Еще до основания Одессы здесь уже существовало поселение, которое росло и развивалось настолько быстро, что могло поспорить и с молодым южным городом. Сегодня Ивановка — уютный поселок городского типа, в котором можно и отдохнуть, и приятно провести время.

Расстояние до Одессы — 75 км

На ярмарку собирались из окрестных губерний

Город Ивановка на год старше Одессы — первое поселение здесь появилось в 1793 году, когда некий майор Баранов, участник русско-турецкой войны, в награду за верную службу получил в южных степях три тысячи десятин земли. Первое появившееся здесь село в честь владельца назвали Малобарановкой. Как и другие села области, его традиционно населяли беглые крепостные.

Благодаря удачному расположению села — на дороге, ведущей из Одессы в Балту и далее на Киев, оно быстро стало приобретать черты местечка. Здесь была открыта одна почтовая станция, а другая находилась в знаменитой Севериновке, которая описана в повести Козачинского «Зеленый фургон». Ярмарка в Малобарановке была огромной даже по современным меркам — здесь торговали скотом и оптовыми партиями продуктов жители нескольких губерний.

В 1826 году Малобарановка получила статус местечка. Через тридцать лет ее владельцем стал поляк Ян Лемпер — он выкупил село у наследников майора и переименовал его в Яновку. Новый владелец ввел финансовые послабления для богатых торговцев — он разрешал им строить в центре поселка большие дома, не внося платы за землю. А вот тем, кто был победнее, приходилось довольствоваться окраинами. Кстати, в селе до сих пор сохранилась его усадьба.

Каждый год весной в Яновке собирались ярмарки, а дважды в неделю базары, где торговали местные ремесленники и крестьяне. А вскоре рынок в Яновке стал еще и местом трудоустройства крестьян. Сюда стекались в поисках работы крестьяне из Киевской, Полтавской, Черниговской, Орловской, Тульской и других губерний. Иногда они подолгу не могли найти работу, и тогда им приходилось жить прямо под открытым небом на территории рынка. Здесь же их осматривал и лечил земский врач.

Во время гражданской войны дорогу из Яновки в Одессу облюбовали бандиты, грабившие путников. Чтобы бороться с ними, в Севериновке было создано сельское отделение милиции, но помогало это мало.

Во время войны село было оккупировано немцами и румынами. В 1945 году его переименовали в Ивановку, но сейчас селу планируют вернуть старое название. Здесь родился, окончил школу и работал в районной газете известный одесский журналист и редактор Борис Деревянко, а ивановская школа носит его имя.

В Благоево строили школы и училища

Расстояние до Одессы — 93 км

Село основали переселенцы из Болгарии в 1802 году, когда им после русско-турецкой войны разрешили селиться в Херсонской губернии. Сначала село называлось Буялык, Кошков или Кошкинш — по названию реки. Болгарские колонисты принесли с собой высокую культуру садоводства и огородничества, на свои средства в 1850 году построили училище. Обучение здесь проводилось на болгарском и греческом языках. В 1870 году в селе открылась земская школа.

Севериновку прославили в книгах и фильмах

Расстояние до Одессы — 47 км

Сначала село принадлежало некоему Сухомлинову, а в 1800 году перешло в собственность графа Северина Потоцкого, польского магната. Поселение стали называть Севериновкой, или Потоцким. На территории села было много каменоломен, где добывали известняк. В годы гражданской войны Севериновка стала излюбленным местом самогонщиков и спекулянтов. В 1982 году здесь снимали фильм «Зеленый фургон».

Отдых на природе

В Ивановском районе расположен ландшафтный заказник местного значения Верхний лес. Он был создан еще в 1920-х годах и занимает площадь 380 гектаров. Находится заказник вблизи Севериновки, в долине реки Большой Куяльник. Здесь произрастает большое количество редких деревьев и растений, а на берегах реки в разрешенное время можно удить рыбу.

Напомним, “Одесская жизнь” рассказывала об окресностях Николаевки, Березовки, Захарьевки, Татарбунар, Ширяево, Арцыза, Ананьева, Балты, Любашевки и Обжилого.

Фото: Википедия

На фото: Севериновка