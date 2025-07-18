И неудивительно, что город славится хозяйками, которые еще на выданье умеют готовить фаршированную рыбу многими способами. Поэтому ни один праздничный стол у балтских хозяек не обходится без этого вкусного блюда.
Коронным рецептом фаршированного карпа делится балтянка Светлана Козаченко.
Ингредиенты:
- зеркальный карп — 2 штуки (4 кг)
- свекла — 2 шт.
- морковь — 4 шт.
- лук — 4 шт.
- яйца — 4 шт.
- белый хлеб — 300 г
- растительное масло — 60 г
- соль по вкусу
- молотый чёрный перец
- сахар
- молоко
- вода.
Белый соус для смазывания рыбы
Берем 150-200 граммов охлажденных сливок высокой жирности. Взбиваем миксером до пышности. Желательно не перебить.
Добавляем одну-две ложки соевого соуса. Соус добавлять постепенно, взбивая массу на низкой скорости.
По желанию — добавить немного сахара, перца, чеснока, имбиря или лимонного сока.
Белый соус из хрена
Ингредиенты:
- тертый хрен — 200 г
- майонез — 200 г
- сметана — 200 г
- вареные яйца — 2 шт.
- соль, сахар, уксус — по вкусу
Приготовление соуса:
- Хрен измельчаем в блендере или трем на мелкой терке.
- Вареные яйца тоже трем на терке.
- Смешиваем хрен, сметану, майонез и яйца.
- Добавляем соль, сахар, уксус по вкусу и все тщательно перемешиваем.
Соус готов. Его можно хранить в холодильнике герметично упакованным.
Приготовление рыбы
Осторожно снимаем с рыбы кожу, чтобы не повредить. Отделяем филе от костей и мелем на мясорубке. Отдельно замачиваем хлеб в молоке. Морковь и свеклу трем на терке, лук мелко режем. Одну луковицу пропускаем через мясорубку к фаршу, вторую жарим на растительном масле и тоже добавляем к фаршу. То же самое делаем с морковью. Две морковки, свеклу и третью луковицу нарезаем кружочками, из которых сделаем «подушку» под карпа.
Фарш солим, добавляем перец, чеснок, петрушку, кориандр, имбирь. Фаршируем рыбу осторожно, не туго наполняя, потому что фарш при запекании увеличивается и может разорвать кожу.
Дно противня выстилаем слоями моркови и свеклы, кладем рыбу, смазываем соусом из сливок.
Накрываем пергаментом и выпекаем полчаса, затем — еще полчаса без пергамента, до аппетитной корочки.
Карпа подаем охлажденным с белым соусом из хрена.
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