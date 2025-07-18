И неудивительно, что город славится хозяйками, которые еще на выданье умеют готовить фаршированную рыбу многими способами. Поэтому ни один праздничный стол у балтских хозяек не обходится без этого вкусного блюда.

Коронным рецептом фаршированного карпа делится балтянка Светлана Козаченко.

Светлана Козаченко

Ингредиенты:

зеркальный карп — 2 штуки (4 кг)

свекла — 2 шт.

морковь — 4 шт.

лук — 4 шт.

яйца — 4 шт.

белый хлеб — 300 г

растительное масло — 60 г

соль по вкусу

молотый чёрный перец

сахар

молоко

вода.

Белый соус для смазывания рыбы

Берем 150-200 граммов охлажденных сливок высокой жирности. Взбиваем миксером до пышности. Желательно не перебить.

Добавляем одну-две ложки соевого соуса. Соус добавлять постепенно, взбивая массу на низкой скорости.

По желанию — добавить немного сахара, перца, чеснока, имбиря или лимонного сока.

Белый соус из хрена

Ингредиенты:

тертый хрен — 200 г

майонез — 200 г

сметана — 200 г

вареные яйца — 2 шт.

соль, сахар, уксус — по вкусу

Приготовление соуса:

Хрен измельчаем в блендере или трем на мелкой терке. Вареные яйца тоже трем на терке. Смешиваем хрен, сметану, майонез и яйца. Добавляем соль, сахар, уксус по вкусу и все тщательно перемешиваем.

Соус готов. Его можно хранить в холодильнике герметично упакованным.

Приготовление рыбы

Осторожно снимаем с рыбы кожу, чтобы не повредить. Отделяем филе от костей и мелем на мясорубке. Отдельно замачиваем хлеб в молоке. Морковь и свеклу трем на терке, лук мелко режем. Одну луковицу пропускаем через мясорубку к фаршу, вторую жарим на растительном масле и тоже добавляем к фаршу. То же самое делаем с морковью. Две морковки, свеклу и третью луковицу нарезаем кружочками, из которых сделаем «подушку» под карпа.

Фарш солим, добавляем перец, чеснок, петрушку, кориандр, имбирь. Фаршируем рыбу осторожно, не туго наполняя, потому что фарш при запекании увеличивается и может разорвать кожу.

Дно противня выстилаем слоями моркови и свеклы, кладем рыбу, смазываем соусом из сливок.

Накрываем пергаментом и выпекаем полчаса, затем — еще полчаса без пергамента, до аппетитной корочки.

Карпа подаем охлажденным с белым соусом из хрена.

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