Ключевые моменты:

Ивановский путепровод в Одессе признан аварийным с 2021 года, движение ограничено.

Реконструкция не начата с 2022 года — из-за войны и отсутствия средств.

Оценочная стоимость работ выросла с 489 млн грн до 1,7 млрд грн.

Город рассчитывает на финансирование из Киева, собственных средств нет.

Уже более четырех лет в Одессе ограничено движение по «уставшему» Ивановскому путепроводу, который городские власти из-за войны и отсутствия средств никак не могут реконструировать.

Деньги на реконструкцию, а по сути на строительство нового объекта, хотят получить из Киева. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Первоначально стоимость всех работ по реконструкции путепровода оценивали в 489 миллионов гривен.

В декабре 2021 года объявили тендер на работы. Стоимость всей реконструкции должна была составить уже 1,63 миллиарда гривен и победителем признали компанию «Автомагистраль-Юг». При этом планировалось увеличить размеры и общую пропускную способность путепровода.

Оценочная стоимость в 1,7 млрд гривен прозвучала на недавнем заседании «транспортной» комиссии горсовета.

Напомним, мост построили в 1967 году, с того времени капремонта ни разу не было и в начале нулевых годов специалисты стали бить тревогу. Много лет пешеходная часть моста была опасной для передвижения, к тому же с моста вниз отлетали его фрагменты железобетона.

В начале 2021 года признали аварийным и ограничили движение на нем. Уже более четырех лет там могут ездить только легковые машины и небольшие грузовики весом до 3,5 тонн. Все остальные грузовики и весь пассажирский транспорт идет по обходным маршрутам. Троллейбус №12 был сокращен до поворота улицы Святослава Рихтера возле Аэропортовской.

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