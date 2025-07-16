Ключевые моменты:

Бой состоится в субботу, 19 июля 2025 года в Лондоне (Великобритания). Ринг-вход боксеров ожидается в 23:00 по киевскому времени.

Поединок будет иметь статус официального боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Посмотреть бой можно будет только онлайн на Megogo, Volia TV и Setanta Sports.

Александр Усик заявил, что планирует провести еще два поединка, причем последний — в Украине.

Когда и где состоится бой Усик — Дюбуа

Долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в субботу, 19 июля 2025 года. Событие пройдет в Лондоне на Уэмбли. Ожидается, что ринг-вход боксеров начнется в 23:00 по киевскому времени. Бой будет иметь статус официального поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, что придает ему особый вес.

Будет ли бой последним для Усика?

Обладатель титулов WBO/WBC/WBA/IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал журналистам, что принял решение вскоре завершить карьеру, чтобы больше времени проводить с семьей.

Но планирует провести еще как минимум два поединка. И для него очень желательно, чтобы последний состоялся в Украине.

— Я сказал, что у меня осталось два поединка, потому что у меня двое сыновей. Сейчас им 12 и 10 лет. Им и моей дочери нужен я. Я хочу посвятить время моей семье, моей жене. Я хочу жить с моей семьей постоянно, а не только иногда, — отметил он.

— Шесть месяцев я тренируюсь, шесть месяцев провожу с семьей. Возможно, даже меньше, 4,5 месяца. Этого мало для моей семьи, — добавил Усик.

Будет ли украинец считать реванш против Даниэля Дюбуа как один из тех поединков, неизвестно. Но он может стать и предпоследним его поединком в профессиональной карьере.

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Где смотреть бой Усик — Дюбуа в Украине

Бесплатной трансляции по эфирному телевидению не будет. Единственным способом просмотра реванша для украинских зрителей станет интернет.

Официальные права на показ в прямом эфире имеют Megogo, Volia TV и Setanta Sports.

Megogo обеспечит трансляцию с официальными украинскими комментариями в Full HD качестве;

Volia TV также предоставит доступ к прямому эфиру;

Setanta Sports предложит оригинальную англоязычную версию.

Для подключения к трансляции на Megogo достаточно иметь базовую подписку или приобрести доступ к спортивному контенту.

Трансляция на каждой из платформ начнется за час до начала главного события, то есть где-то в 22:00 по Киеву.

Трансляция будет включать студийный анализ, обзор предварительных боев вечера и экспертные прогнозы. Все сервисы предусматривают вещание без задержек, с возможностью перемотки для более позднего просмотра.

Смотреть бой можно будет с любого устройства – телевизора, ноутбука, планшета или смартфона. Megogo обеспечивает доступ к трансляции как через сайт, так и мобильное приложение, а также возможность подключить трансляцию через Smart TV.

Интрига реванша и предыдущий поединок

В первом поединке, который состоялся в августе 2023 года в Польше, украинец Александр Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа.

В пятом раунде британец нанес Усику удар ниже пояса, за что получил штраф. В девятом раунде украинец нокаутировал Даниэля. Однако Дюбуа впоследствии заявил, что его «ограбили» и что судья должен был зафиксировать нокаут в пятом раунде.

На этот раз интрига еще больше, ведь на кону стоит статус абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Усик является опытным бойцом, который не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

Его техника, выносливость и способность адаптироваться в бою позволили ему победить таких соперников, как Джошуа и Беллью. В то время как Дюбуа обладает взрывной мощностью, что требует особой осторожности.

Уже известны три поединка, которые пройдут в андеркарде боя Усика и Дюбуа. В двух из них примут участие украинцы:

Украинец Даниэль Лапин сойдется в поединке с британцем Льюисом Эдмондсоном;

Второй наш соотечественник Владислав Сиренко сразится с Соломоном Дейкрсом;

Лоуренс Околи проведет бой с Кевином Лереной.

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