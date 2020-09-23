Путешествуем с «Одесской жизнью»: от римской крепости — до Измаила

У Измаила героическая история. На том месте, где расположен город, когда-то разворачивались знаменитые сражения, которыми командовали не менее известные полководцы. Современный Измаил — настоящий культурный центр украинской Бессарабии. Картинные галереи и храмы, музеи и праздники привлекают в город украинских и зарубежных туристов. Расстояние до Одессы — 256 км.

В осаде Измаила участвовал писатель Иван Котляревский

Официально годом основания Измаила считается 1590-й, хотя археологи уверены: древние племена жили здесь еще до нашей эры. В античное время здесь бывали римляне, о чем говорят найденные древнеримские монеты и осколки амфор. В IX веке на руинах римской крепости Сморнис возник славянский город Смил, который позже вошел в состав Галицко-Волынского княжества.

Примерно с XVI века эти земли стали принадлежать туркам, в том числе и город Смил, но казаки во главе с Наливайко сумели выгнать захватчиков. Впрочем, вскоре город вновь перешел под власть турок, которые выстроили на его месте крепость и назвали ее Измаилом.

В последующие годы крепость попеременно принадлежала то Турции, то Российской империи, пока наконец по условиям Бухарестского мирного договора Измаил окончательно не вошел в состав России. Он был переименован в Тучков, однако новое название не прижилось. Кстати, в боях за Измаил участвовал украинский писатель Иван Котляревский, который «отличил себя неустрашимостью».

Весной 1828 года снова началась война с турками, и на эти земли вернулись полторы тысячи задунайских казаков, которые вместе с русскими войсками участвовали в боях против турецкой армии. Со временем Измаил стал морским и речным портом, а на ярмарки, проводившиеся дважды в год, приезжали купцы со всех концов страны. Здесь собиралось около 12 тысяч человек.

В 1830 году было создано измаильское градоначальство, и началась плановая застройка города. А в 1838 году по проекту архитектора Авраама Мельникова в центре города был построен красивейший Покровский собор.

После Крымской войны Измаил перешел к Молдавии. Все укрепления в городе были взорваны, и до нашего времени от легендарной крепости сохранились лишь остатки стен. Уцелели только мечеть XVI века, которая была перестроена в Крестовоздвиженскую православную церковь.

Суворово было татарским кочевьем

До Одессы — 228 км. Село было основано в 1815 году на месте татарской кочевой стоянки Шикирлы-Китай, что в переводе означает «Сахарный берег». В 1856 году по Парижскому соглашению Шикирлы-Китай отошел к Молдавскому княжеству, но после завершения русско-турецкой войны поселение освободили. В 1941 году оно было переименовано в Суворово.

В Старой Некрасовке находится памятник ЮНЕСКО

До Одессы — 263 км. Село появилось на карте в 1814 году, его основателями были донские казаки. Названиесело получило по имени казацкого атамана Игната Некрасова. Сейчас на территории населенного пункта расположен памятник ЮНЕСКО — Геодезический пункт Дуги Струве. В 1816 году академик Василий Струве выполнил градусные измерения дуги меридиана — от Северного Ледовитого океана до Дуная. Целью измерения было определение формы Земли и ее размера. Дуга пересекает десять европейских государств, которые в 2004 году предложили утвердить пункты Дуги Струве как памятник Всемирного наследия.

Отдых на природе

Заказник «Барановский лес» привлекает туристов своей флорой и фауной, а также возможностью собирать в лесу ягоды и грибы. Другое место отдыха — региональный ландшафтный парк «Измаильские острова». В лесах здесь водятся дикие животные — кабаны, белые буйволы, редкие лесные коты и волки. Рыбная ловля разрешена на удочку, а охота — под запретом.

Ярмарки, праздники, фестивали

Фестиваль искусств «Дунайская весна» — октябрь

День города Измаила — сентябрь-октябрь

Источники: our-travels.info, tochka-na-karte.ru.