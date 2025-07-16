Как молдаване к казакам прибились

На окраине села возвышается насыпанный еще скифами курган, в котором завещал себя похоронить основатель села, казацкий атаман Тимофей Гандрабура. Неподалеку обнаружено поселение трипольской культуры (IV-III тысячелетия до н.э.), где краевед Иван Мороз в 1965-м нашел хорошо сохранившуюся орнаментированную зернотерку и другие артефакты.

Именно он, историк местной школы и энтузиаст, исследовал историю возникновения села Гандрабуры.

Летом 1675-го, в отместку за попытку османов уничтожить Запорожскую Сечь, Иван Сирко собрал 20-тысячное казацкое войско и пошел на Крымское ханство. В казацких рядах воевало немало молдавских крестьян, которые прибились к казакам Сирко во время одного из его рейдов против ордынцев по Валахии.

Разрушив города Гезлев (Евпаторию), Карасубазар, Бахчисарай, множество татарских поселков, казаки освободили тысячи невольников-православных, которые отправились на Украину. Тогда же немало уставших войной молдаван, прихватив трофеи, прежде всего скот, отправились Диким Полем в поисках лучшей доли. В облюбованной местности казаки построили землянки, загоны для овец и загоны для волов, коров и лошадей. Зимой мужчины тайно наведались в Валахию, откуда на новую родину вывезли свои семьи. Весной распахали нивы и стали вести хозяйство.

Древности из библиотеки

Вновь созданное поселение Гандрабуры быстро развивалось за счет запорожцев и крестьян-беглецов из Молдавского княжества и других мест. Обычно пришельцев нарекали новыми фамилиями. Более 160 лет село подчинялось Оттоманской Порте и каждую осень сюда наведывался турецкий сборщик налогов чауш. Крестьяне были вынуждены отдавать с каждого двора по одной рогатой скотине, определенное количество зерна и денег, а от десяти семей — подростка для пополнения янычарского войска.

— В XVIII веке это была территория Ханской Украины. Находясь в Турции, я нашел османский реестр населенных пунктов и описание этого края. Оказалось, что еще до 1791 года были и Ананьев как Анани, и Долинское — Валягоцулуй на румынском языке, которое османы называли Хочие. Бирзула обозначена на месте Подольска. Липецкое — это Липиске, Точилово — Торчиле, Гандрабуры — Бериндебур. Убежден, что именно османские архивы открывают нашу историю, которая замалчивалась царизмом и советской властью, — рассказал доцент кафедры истории Украины Южноукраинского педагогического университета имени Ушинского, исследователь османского наследия юга Украины, уроженец Ананьевщины Александр Середа.

С созданием в 1834-м Ананьевского уезда Херсонской губернии Гандрабуры стали волостным центром, в который вошли села Липецкое, Точилово, Гандрабуры с Гандрабурским выселком и Селивановка.

Украденный церковный клад

В 1792-м выходец из города Яссы монах Киево-Печерской лавры отец Таисий по благословению митрополита Петра Могилы построил в селе деревянную Петро-Павловскую церковь, которая просуществовала до 1872 года.

Священник сразу провел массовое крещение детей, венчание невенчанных и начал совершать молебны, акафисты, водосвятия и тому подобное.

В 1848-м здесь была возведена каменная церковь Архангела Михаила, а в 1912-м заложены основы Введенского храма.

В 1918-м, когда село оккупировали австрийские войска, церковный староста Штефан Кириллов по просьбе отца Федора спрятал ценности, святыни и документы. А в 1980-х наведались в Гандрабуры неизвестные из Ананьева, которые вырыли церковный клад и исчезли.

Михайловская церковь

Храм Архангела Михаила начали разрушать еще в 1936-м, сняв кресты и купола. Сначала здание использовали как учреждение культуры, впоследствии отвели под склад и спортзал. В 60-х годах колхозники начали хранить здесь семена подсолнечника, что окончательно уничтожило фрески и разрушило здание. Впоследствии из его кирпичей построили сельскую больницу.

Сейчас о церкви напоминает лишь выцветшая фотография и воспоминания старожилов.

К счастью, прекрасно сохранился Свято-Введенский храм. Есть свидетельства, что церковь расписывал известный украинский художник Евгений Столица, который после революции находился в Ананьеве. Чтобы как-то прокормиться, художник за продукты нанимался церковным маляром.

В селе всегда заботились и об образовании детей. Сначала здесь существовала двухклассная церковноприходская школа. В советские времена школ стало аж шесть — полная, восьмилетка и четыре начальные. Теперь юное поколение получает образование в Гандрабуровском лицее.

Когда устраивают праздник колодцев?

Гандрабуровский ансамбль Ностальгия

Жители Гандрабур бережно хранят древние обряды и традиции. Поэтому начали фольклорно-этнографическое действо «Корнями в этнос — ветвями в мировую культуру». А каждую осень приобщаются к художественно-гастрономическому фестивалю молдавской культуры «Стругушор» — празднику молодого вина и мамалыги.

В учебных заведениях и культуре действуют историко-краеведческие музеи, где педагог Тамара Годорожий и библиотекарь Татьяна Шевченко продемонстрируют ткацкий станок, коллекции утюгов, старинные фотографии, предметы обихода и изделия народных мастеров. Художественный руководитель Дома культуры Татьяна Мазуренко поведала, что их вокальный ансамбль «Ностальгия» славится благозвучным исполнением народных песен.

В Гандрабурах — немало колодцев и источников. Каждую весну, перед началом Петропавловского поста, здесь устраивают обряд «Пайштили» — праздник колодцев. Крестьяне, собравшись возле украшенного и убранного вышитыми рушниками колодца, славят воду, дарят друг другу посуду, сладости, чтят память умерших и угощаются.

Занималась культурной жизнью села Общественная организация «Возрождение Гандрабур». По словам ее директора, учительницы истории Светланы Чечуй, люди жертвовали средства на проведение культурных мероприятий. Теперь в союзе с Ананьевской благотворительной организацией «Большие сердца» поддерживают ВСУ и земляков, которые мужественно защищают Украину.

К сожалению, в борьбе с врагом погибли гранатометчик Леонид Гончарук и матрос Александр Богачук, а еще несколько бойцов находятся в плену.

Вино, мамалыга и брынза

Салат с брынзой

Осенью, когда уже собран урожай, выиграло молодое вино и созрели фрукты, жители устраивают День села — чествуют тружеников, вспоминают земляков, которые прославили родной край, угощаются плачиндами и вертутами, угощают игристым вином.

Традиционными блюдами молдаван являются мамалыга и, конечно, брынза.

Раньше местные молочарки изготавливали брынзу из овечьего молока. Сейчас — из козьего.

Славится своей молочной продукцией хозяйка Наталья Мазуренко. Женщина рассказала, что есть несколько способов приготовления брынзы. С использованием сычужного фермента немного сложнее, а вот с подкислением молока уксусом или лимонным соком доступен каждому. И поделилась с нами рецептом.

Рецепт брынзы

Ингредиенты:

сырое молоко — 3 л

уксус или лимонный сок — 3 ст.л.

соль — 1 ст.л.

Из этого количества ингредиентов получится примерно 400 г брынзы.

Поставьте греться молоко. Когда оно закипит, добавьте уксус и соль. Уменьшите огонь и кипятите еще 2 минуты. Расслоенное на творог и сыворотку молоко процедите сквозь дуршлаг, застеленный двумя слоями марли.

Полученный сыр хорошенько отожмите, края марли завяжите и поставьте под гнет.

Через несколько часов брынза будет готова к употреблению.

Продукт храните в стеклянной емкости в сухом виде или в рассоле, который делается из процеженной сыворотки с добавлением по вкусу соли.

По желанию в брынзу можно добавлять любимые травы. Например, во время приготовления можно добавить свежий измельченный базилик, петрушку, прованские травы или лимонную цедру.

Откуда пошли фамилии

Выходцев из польских земель называли Мазурянами, из Сербии — Драганами, из Полесья — Полищуками, из Валахии — Волошинами и Волочанами, из Мунтении — Мунтянами, из Центральной Молдовы — Моцманами (Моспанами).

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