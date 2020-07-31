Куда поехать в Одесской области: Доброслав – долина цветов, велокроссы и елка из ракушек

Доброслав находится совсем недалеко от Одессы, поэтому увидеть его собственными глазами можно в любое время. Самое сложное — решить, что именно нужно посмотреть, ведь любое село, которое находится в Лиманском районе, смело можно считать культурной и исторической «жемчужиной».

Расстояние от Одессы — 48 км

Село «имени меня»

Еще недавно Доброслав носил название Коминтерново, а до 1933 года этот населенный пункт назывался Антоно-Кодинцево. Современное название — Доброслав поселок получил в 2016 году. Сначала Коминтерново хотели вернуть прежнее название — Антоно-Кодинцево, однако сельчане отвергли этот вариант. Новое название получил также район — в честь Куяльника он стал называться Лиманским.

Свою историю современный Доброслав начал в 1802 году, когда здесь было основано крепостное село. Сначала земли принадлежали помещику Колмогорову, но некий Антон Кодинцев, землевладелец из Полтавской губернии перекупил их. Как видно, особой скромностью новый владелец не отличался, так как назвал село «в честь себя, любимого» Антоно-Кодинцевым.

Из-под Полтавы он переселил сюда часть крестьян, и село стало расти. В 1818 году здесь была построена первая церковь, а через три десятка лет поселок получил статус волостного центра. Развитию Доброслава способствовало также то, что он располагался на Новом почтовом пути, который связывал Одессу и Вознесенск. Здесь стали открываться лавки и мастерские, собирался рынок, а за селом работали мельница и паромная переправа. Также в поселке были открыты две школы и библиотека.

Что же касается новейшей истории села, в ней есть не менее замечательные страницы. Например, создание Долины цветов, прокладка туристических веломаршрутов по европейским стандартам и ежегодные велокроссы. А елка из ракушек, созданная под Новый год, вошла в книгу Национальных рекордов Украины.

Кубанку основали переселенцы

До Одессы — 29 км. Село было основано в 1802 году, когда специальным указом болгарам и грекам, прибывшим из Турции, позволили селиться в этой местности «на казенном иждивении». При этом новоселов освобождали от налогов и повинностей на 10 лет, а также от рекрутчины и постоя. Кроме того, они получали ссуду на обзаведение хозяйством. Уже к 1886 году село Кубанка было центром волости.

Петровка знаменита мавританским дворцом

До Одессы — 62 км. Когда-то село называлось Курисово-Петровское и было основано предположительно в 1788 году. Сначала оно принадлежало начальнику канцелярии Суворова, а потом сотруднику секретной части подполковнику Ивану Курису. Село известно благодаря знаменитому дворцу в мавританском стиле. Его начали строить в 1810 году из «полированного» камня-ракушечника, на берегу живописного пруда.

Около Григорьевки расположено казацкое кладбище

До Одессы — 30 км. Первыми поселенцами здесь были рыбаки, а на официальную карту Григорьевка попала еще в 1806 году. Владельцем этих земель был полковник Мануил Папандодуло, получивший их за заслуги в русско-турецкой войне. Рядом с селом расположено старое казацкое кладбище, где можно увидеть множество каменных крестов. Однако надписей на надгробиях нет — в то время делать их было не принято. Только на одном кресте, выпиленном из цельного куска камня-ракушечника, можно разглядеть нацарапанную дату — «1838».

Отдых на природе

В Лиманском районе находятся несколько заказников: ландшафтные заказники «Каировский» и «Новониколаевский», ботанический заказник «Калиновский», орнитологический заказник «Тилигульская пересыпь» и общезоологические заказники «Петровский» и «Коса Стрелка». Кроме того, в районе расположена часть Тилигульского ландшафтного парка, а также лиманы: Тилигульский, Григорьевский, Большой Аджалыкский, Куяльницкий. В некоторых из них отлично ловится рыба.

Тилигульский лиман Тилигульский лиман Тилигульский лиман

Ярмарки, праздники, фестивали

Фестиваль вертепов — январь

«Традиции и обряды моего края» — март

«Украина вышитая» — июнь

День Доброслава — июль

Напомним, “Одесская жизнь” рассказывала об окресностях Николаевки, Березовки, Захарьевки, Татарбунар, Ширяево, Арцыза, Ананьева, Балты, Любашевки, Обжилого и Иваново. Также наша корреспондентка рассказала об отдыхе на курорте Лебедевка.

Фото: picturepicture, Одесская жизнь