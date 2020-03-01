Куда поехать в Одесской области? Ананьев – город белых аистов

Ананьев — не просто областной центр. Это город со своей историей, которая не уступает по своим загадкам и легендам даже самым известным городам Европы. Через Ананьев проходил чумацкий шлях, сюда приезжали многие исторические персоны, а неподалеку от города находится чудотворный источник.

Дом с привидениями и концерт Шаляпина

Расстояние от Одессы — 160 км

Ананьев внесен в список исторических населенных пунктов Украины. Когда-то на том месте, где сейчас стоит город, располагался римский военный лагерь. Здесь даже были найдены золотые монеты времен Юлия Цезаря и Александра Македонского. Позже это место облюбовали турки, а в исторических документах Ананьев упоминается с 1767 года — в донесениях полковника Андрея Кайнаша. Однако годом основания города все же считается 1753-й, когда здесь осел казак Ананий по прозвищу Безпалько. Его именем и назвали селение. Через Ананьев пролегал «чумацкий шлях» из Балты в Одессу.

22 сентября 1834 года был подписан высочайший указ о предоставлении Ананьеву статуса уездного города Херсонской губернии. В дополнение к статусу город получил и собственный герб — три белых аиста в золотых гнездах на синем фоне.

Традиционно город строили из красного кирпича. Как рассказывают, первый городской голова занялся благоустройством и культурой: приказал высаживать деревья и строить библиотеку. Впрочем, и сами ананьевцы себя провинциалами не считали. Оно и правильно: сюда приезжали Горький и Леся Украинка, Пушкин и княгиня Воронцова. В городе до сих пор рассказывают легенду о том, как Шаляпин устроил на балконе гостиницы целый концерт. Да и одиозный комбриг Котовский сыграл собственную свадьбу именно в Ананьеве.

В городе не менее 30 памятников архитектуры дореволюционного прошлого. Среди них — гимназия, которую горожане выстроили специально, чтобы не отправлять детей учиться в Одессу.

Актовый зал гимназии — настоящий шедевр.

Когда-то здесь была церковь для учащихся, но после революции лики святых убрали и заменили их портретами поэтов и писателей.

Не меньше секретов хранит и здание уездной земской больницы, которую построили в 1879 году по проекту архитектора Корфа. В свое время для нее закупали лекарства у знаменитых аптекарей: одесского — Юлиуса Лемме и немецкого — Мерка. Самое интересное, что препараты, купленные в Германии, почему-то обходились значительно дешевле, чем у одесского фармацевта.

В самом начале Первой мировой войны в Ананьеве был построен собор Александра Невского. Строительство шло почти 20 лет. В советское время культовое сооружение закрыли, а позже уничтожили не только купола, но даже документы по истории собора.

Есть в Ананьеве и свой дом с привидениями, правда, видят там жители не какую-нибудь иссохшую от любви девицу или замурованного в подземелье разбойника, а белую лошадь. Почему несчастное животное вздумало являться именно ананьевцам, неизвестно, но жители города о призраке рассказывают с удовольствием.

Целебный источник села Байталы

Расположено в 18 км от Ананьева. Более 300 лет назад здесь был мужской монастырь, с колодцами с чудотворной водой. Но на монастырь напали турки и сожгли его дотла. Насельники успели спасти только несколько святынь. Одна из них — чудотворная икона Богородицы, которую и сейчас можно увидеть в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Рядом находится целебный источник, где проходят крещенские купания. А еще, по легенде, именно вблизи села в Тилигуле затонуло турецкое судно с несметными сокровищами.

Гандрабуры основал казак

Находится в 10 км от районного центра. Село в 1675 году основал Тимофей Гандрабура, беглый крестьянин, который воевал в запорожской армии. В тот год кошевой атаман Иван Сирко во главе 20-тысячного войска совершил удачный поход против крымских татар. До сих пор здесь можно увидеть старые казацкие кресты.

Отдых на природе

Заповедный заказник «Долинское» занимает 1753 га и находится примерно в 30 км от Ананьева. Здесь можно увидеть растения и животных, занесенных в Красную книгу, редких птиц и насекомых.

Рыбалка: Селивановка, Новогеоргиевка, Кохановка.

Фестивали и праздники:

молдавской культуры «Стругушор» — сентябрь

украинской культуры «Самоцветы Ананьевщины» — август

день города — сентябрь

музыкальный «Играй, гармонь».

В нашей рубрике “Куда поехать в Одесской области” можно прочесть о Саврани и Балте.

Фото: Одесский курьер, Думская

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