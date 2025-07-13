Норма — пять кило, и караси не считаются

Дмитрий Киосе

Дмитрий Киосе, руководитель Бессарабского общества любителей рыболовства:

— Общество мы создали в 2006 году. На сегодня в нем 150 человек. Основная задача — зарыбление Бессарабского пруда и создание условий для рыбалки. За двадцать лет мы запустили в пруд более двух тонн рыбы и внесли 70 тонн подкормки. Оборудовали места для рыбалки.

Главная цель — сохранить пруд. Поэтому за счет членских взносов, а это минимально 300 гривен в год, мы покупаем малька, зарыбляем, лечим рыбу, подкармливаем. Разводим толстолоба, белого амура, карпа, карася.

В нерестовый период рыбалка запрещена. Также во время войны рыбачить разрешено только в световой день. Денег за ловлю не берем, но предлагаем сделать взнос — 50 гривен с удочки. У нас запрещено рыбачить на электроудочки, резинки, донку. И забирать можно рыбу только весом от одного килограмма.

Кстати, по новым правилам рыбаки должны иметь средства для измерения веса и длины рыбы. У нас разрешенной нормой улова на одного человека является пять килограммов, караси не считаются. Также рыбак может забрать трофей — если выловил крупную рыбу более трех килограммов. День рыбака — любимый праздник. До войны мы в этот день проводили мероприятия, а сейчас просто соберемся, порыбачим, наварим ухи и пообщаемся за жизнь.

Почему нельзя рыбачить всем?

Станислав Тишко

Станислав Тишко, арендатор пруда, село Николаевка, Бородинская громада:

— Я взял пруд в аренду на двадцать лет. Он был довольно заброшенный, почти высох. Поэтому я сделал три скважины, чтобы пополнять его водой, выкопал каналы, укрепил дамбу, зарыбил его. Раньше, когда арендная плата была тридцать тысяч гривен в год, я пускал всех желающих. Однако аренду повысили до пятисот тысяч — это большая сумма. Поэтому сейчас рыбаков не пускаю. Сами ловим рыбу и реализуем ее в рыбном магазине на рынке. Честно говоря, даже не знаю, смогу ли вытянуть такую сумму.

Арендаторы прудов зависимы от погоды, как и фермеры. Есть дождь — пруд полный, нет — приходится воду качать из скважин. Сегодня пруд наполнен лишь на пятьдесят процентов. Поэтому делаем все, чтобы его сохранить, а это большой труд и большие деньги. Если будут дожди и пруд наполнится, откроем рыбалку для всех.

На День рыбака решили провести турнир — пригласим желающих, сварим уху. Я сам заядлый рыбак. Мой самый большой улов — сом на шестьдесят килограммов, которого поймал в дельте Дуная. Морил его два часа, ох, и потаскал он меня по берегу!

«Ничейные» пруды высыхают

Андрей Михов

Андрей Михов, заместитель председателя Буджакского общества любителей рыбалки:

— Общество мы создали в начале большой войны. Сейчас у нас 150 рыбаков и нет членских взносов. Когда возникает необходимость — собираемся, считаем и сбрасываемся деньгами. За эти годы укрепили дамбу, установили беседки, оборудовали места для отдыха, для рыбалки, провели свет, установили вагончик для дежурства на водоеме. Запустили малька толстолоба, карпа, белого амура, карася. Местные по выходным могут рыбачить бесплатно, но на одну удочку, если же удочек больше, нужно доплатить 50 гривен.

Убежден, что такие общества очень нужны для сохранения водоемов. За последние пять лет в громаде высохло шесть прудов. Сейчас в хорошем состоянии осталось только три пруда — два Николаевских и наш. Это засуха сделала свое дело, и они были «ничейные» — вот и результат.

А еще мы приобщаем школьников к сохранению окружающей среды, учим правилам поведения на водоеме.

Желающих порыбачить в пограничной полосе — немного

Леонид Чербаджи

Леонид Чербаджи, арендатор пруда, село Вольное, Тарутинская громада:

— Арендую пруд двадцать два года. От пересыхания его спасают природные источники. Мы установили плотину, чтобы сохранить воду. Раньше ее тоннами брали сельхозпредприятия, люди для полива. Мы были вынуждены запретить это. Когда-то это было популярное место отдыха. Во время войны пруд оказался в пограничной полосе, и рыбаки перестали посещать его. Однако мы с сыном Алексеем зарыбляем пруд, и сейчас здесь есть плотва, окунь, щука, карп, толстолоб, карась, есть раки. Вообще раньше на Тарутинщине было двадцать девять прудов, но большая часть высохли или превратились в лужи.

Как живется на берегу пруда?

Иван Топчу

Иван Топчу из села Николаевка не просто занимается сохранением пруда, но и живет здесь. Так сложилось, что пруд находится на территории его фермерского хозяйства. Сначала Иван занялся зарыблением, а потом настолько увлекся этим делом, что в 1996 году построил здесь дом, где и живет с женой Надеждой.

— Приезжие удивляются, как мы живем в лесу. А нам нравится. Утром, когда встаешь и видишь эту красоту — зеркало воды, утки в камышах, лебеди, — чувствуешь невероятное единение с природой, — рассказывает Иван. — Я построил плотину, зарыбляю пруд, делаю подкормку.

Сейчас рыбачить не разрешаю, потому что запустил малька, пусть подрастет. Люди приезжают просто на отдых. Есть беседки, мостики, гамаки, волейбольная площадка. Я приобрел катамаран, для детей — батут, качели. Завезли мы и песок, установили летний душ и санузел. Также есть живой уголок, где живут козы, кролики, нутрии. Для пикников есть мангалы, тандыр, летняя кухня. И даже осетровая ферма есть небольшая. Кто приехал к нам хоть раз, обязательно приезжает еще. И рыбалку начнем, но чуть позже.

Рыбаки о рыбалке

Юрий Бакарогло

Юрий Бакарогло, село Новодолинское:

— Рыбачить начал еще с детства. Мы жили в Кантемире (сейчас Подгорное, Новодолинский старостат) и там был хороший пруд. Как-то по дороге в школу я увидел, как рыба в нем гуляет, и поймал руками карпа на шесть килограммов. До школы тогда так и не дошел — понес улов домой. К сожалению, пять лет назад этот пруд высох.

Сергей Голубишко

Сергей Голубишко, поселок Буджак:

— Рыбаком я стал лет в сорок. Многие считают, что для этого ума не надо. Однако это не так — надо учиться, разбираться в снастях, приманке. Самый большой улов — это карп на семь с половиной килограммов, которого поймал на Николаевском пруду. Ох и потянул он меня, из-за него даже в воду упал, но не выпустил.

Юрий Шульгин

Юрий Шульгин, село Богдановка:

— Мы рыбачим вместе с женой, она еще с отцом бегала на пруд. Раньше рядом с селом протекала река Чага, мы часто ездили на рыбалку. Наш рекорд — белый амур на шесть килограммов. Однако река высохла, поэтому иногда ездим на соседние пруды. Бывает, женщины неохотно отпускают мужчин на рыбалку, а моя Мария всегда рядом.

Петр Цушко

Петр Цушко, село Надречное:

— В детстве мы много времени проводили на Надречненском пруду, но четыре года назад он высох. Мой восьмилетний сын также любит рыбалку, только теперь надо куда-то ехать для этого. В Бородинской громаде каждый год ко Дню рыбака проводятся турниры по спортивной рыбалке, и мы с Глебом два года подряд становились победителями. В этом году снова поедем, сын уже готовится.

Иван Димитров с сыном Юлианом

Иван Димитров, поселок Буджак:

— В прошлом году сын Юлиан заставил меня вступить в общество любителей рыбалки. Честно говоря, я сначала с недоверием к этому относился, а потом понял, что они делают доброе дело — поддерживают пруд, зарыбляют. Если бы не общество, то в пруду уже бы и карасей не осталось, а так недавно Юлик вытащил белого амура на два с половиной кило. Я люблю рыбалку, но заядлым рыбаком стал благодаря сыну — его за уши не оттащишь. Тем более это возможность пообщаться с сыном.

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