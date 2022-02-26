«Русский корабль, иди на…»: на одесском пляже появилось граффити в честь погибших украинских пограничников

На одном из одесских пляжей появилось надпись, сделанная одесским художником. Она повторяет фразу, которая уже стала страничкой новейшей истории: «Русский корабль, пошел нах#й».

Именно так («Русский военный корабль, иди нах#й») ответили наши пограничники острова Змеиный в ответ на предложение от представителей русских оккупантов сдаться.

Автор граффити – художник-оформитель Святослав Лаврусенко. Он посвятил ее 13-ти погибшим пограничникам острова Змеиный.

Эти тринадцать ребят погибли, но остров не сдали. Посмертно им присвоено звание Героев Украины. А их ответ оккупантам уже стал крылатой фразой.

«Сегодня я сделал акцию в честь героев острова Змеиный, они вдохновили меня своей преданностью и отвагой перед многочисленным врагом, бились до конца ценой собственной жизни! Спасибо вам герои, но герои не умирают, а останутся в нашем сердце»,

– пишет автор граффити на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook-страница Святослава Лаврусенко

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