«Русский корабль, иди на…»: на одесском пляже появилось граффити в честь погибших украинских пограничников

На одном из одесских пляжей появилось надпись, сделанная одесским художником. Она повторяет фразу, которая уже стала страничкой новейшей истории: «Русский корабль, пошел нах#й».
Именно так («Русский военный корабль, иди нах#й») ответили наши пограничники острова Змеиный в ответ на предложение от представителей русских оккупантов сдаться.
Автор граффити – художник-оформитель Святослав Лаврусенко. Он посвятил ее 13-ти погибшим пограничникам острова Змеиный.
Эти тринадцать ребят погибли, но остров не сдали. Посмертно им присвоено звание Героев Украины. А их ответ оккупантам уже стал крылатой фразой.
«Сегодня я сделал акцию в честь героев острова Змеиный, они вдохновили меня своей преданностью и отвагой перед многочисленным врагом, бились до конца ценой собственной жизни!
Спасибо вам герои, но герои не умирают, а останутся в нашем сердце»,
– пишет автор граффити на своей странице в Facebook.
Читайте также: Бойцы 28-й мехбригады уничтожили под Одессой морской десант российской армии
Фото: Facebook-страница Святослава Лаврусенко
Цей матеріал також доступний українською