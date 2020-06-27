Куда поехать в Одесской области: Березовка была крупнейшей ярмаркой наемных рабочих

В этих местах сохранилось влияние многих культур. В древности здесь жили скифы и сарматы, а не так уж и давно через окрестные поля пролегал путь чумаков, которые везли соль. Сегодня Березовка превратилась в благоустроенный город, жители которого с благодарностью хранят каждую крупицу родной истории.

Расстояние до Одессы — 90 км

Хитрые маклеры и прижимистые колонисты

Березовка была основана в 1802 году, но еще в I тысячелетии до нашей эры на территории села располагались поселения скифов и сарматов. А за столетие до того, как поселение появилось на карте Украины, здесь располагалась стоянка чумаков, которые ездили за солью на озера Перекопа. Потом сюда, на юг, стали бежать крепостные крестьяне, а позже — селиться немцы-колонисты. Они основали несколько хуторов — Новая Александровка, Куцая Балка, которые, объединившись, стали называться Березовкой.

Название города происходит вовсе не от названия дерева — берез в диком виде здесь почти нет. В конце XVIII века территорией, где находится Березовка, управлял немецкий колонист Раух. На месте нынешнего стадиона был рынок, где помещики нанимали сельскохозяйственных рабочих. Сюда стекались крестьяне и рабочие не только из близлежащих сел, но даже из Киевской и Полтавской губерний. Березовский «рынок труда» по своему значению был вторым после каховского. Те, кто приезжал сюда в поисках работы, писали на табличках «бери-зови» и носили их на одежде, ожидая предложений. Отсюда и пошло название населенного пункта — сначала Беризовка, а потом оно трансформировалось в Березовку.

Перед Троицкой ярмаркой в селе собирались маклеры, которые набирали батраков для работы в помещичьих экономиях. Чем меньше был заработок, который они обещали крестьянам, тем большее вознаграждение маклеры получали от помещика. Во время заключения договора батраку выдавали аванс, чтобы он мог заплатить налоги. Таким образом крестьяне попадали в кабалу к работодателю, из которой выбраться было очень трудно.

Березовка развивалась, и к началу 1900-х годов стала волостным центром. Здесь было много ремесленников, дважды в месяц организовывали базары, где продавали пшеницу, скот и лес. В селе работало много магазинов, преимущественно бакалейных и галантерейных, а также питейных заведений.

Жизнь крестьян и рабочих была трудной, и они постоянно протестовали против угнетателей. В 1905 году прокурор областного суда писал прокурору судебной палаты о том, что через Березовку в Одессу проехать невозможно, так как на дороге бесчинствуют толпы бунтовщиков, а помещики и полицейские вынуждены бежать.

Анатольевку основали рязанские крестьяне

Расстояние от Одессы — 111 км. Место это знаменито археологическими находками. При раскопках здесь были найдены следы поселения периода бронзы, а также погребение VII века, где ученые обнаружили уникальную золотую диадему. Основана Анатольевка была в 1822 году переселенцами из России — из Тамбовской и Рязанской губерний.

Археологические сокровища Гуляевки

Расстояние до Одессы — 95 км. Хотя село было основано в 1812 году, люди жили здесь еще в начале нашей эры. Рядом со зданием сельсовета были обнаружены остатки поселения первых веков и мраморная плита. На ней на греческом языке была нанесена надпись, которая после расшифровки оказалась посвящением ольвийских архонтов (правителей городов-государств) одному из древнегреческих героев — Ахиллу.

Отдых на природе

В Березовском районе расположены ландшафтный парк «Тилигульский» и заказник «Заводовский», который был создан с целью охраны насаждений вдоль реки Тилигул, которые имеют защитное и эстетическое значение. Также в этих местах обитает много диких животных и птиц.

Праздники и фестивали

День города Березовки — сентябрь

Ежегодный фестиваль нацменьшинств «Созвездие народов» — май

Фольклорная ярмарка «Черпаем добро из источника народного колодца» — август

Фольклорное мероприятие «Покрівонько, Покрівонько, покрий мою голівоньку» — октябрь

«Святой Николай, приди к нам» — декабрь

Фото: Википедия

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