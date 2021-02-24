Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях. Уже прошло 89 лет с тех пор, как Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XII созыва от 9 февраля 1932 года было провозглашено образование Одесской области, а 27 февраля центральными государственными и партийными органами СССР было утверждено образование Одесской области в составе Украинской ССР.

В Одесской области было, как известно, 26 районов. Сейчас осталось всего семь районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский.

В этой статье мы продолжим рассказ об истории названий населенных пунктов Одесской области и о том, в честь кого они были названы. Часть материала мы использовали из наших публикаций 2013 года, автором которых является Сергей Марин, поэтому в тексте будут встречаться старые названия населенных пунктов.

Бывшая Фрунзовка (сейчас Захарьевка): основана искателями свободы

Основателями поселка были молдаване, украинские и русские беглые крестьяне, которые пришли сюда во второй половине XVIII века в поисках свободных земель. Ведь в результате русско-турецких войн того времени турок отгоняли с этих мест. Судя по имеющимся данным, основано село после подписания Ясского мирного договора, увенчавшего русско-турецкую войну 1787-1791 годов.

Тогда село носило название Захарьевка – видимо, в честь одного из переселенцев. Долго побыть «без хозяина» захарьевцам не дали: уже в 1803-1804 годах они приняли участие в крестьянских волнениях.

Советам захарьевцы сопротивлялись тоже отчаянно: в 1920-х несколько милиционеров и партработников сложили здесь головы. 7 ноября 1927 года Захарьевка была переименована во Фрунзовку – в честь советского военачальника Михаила Фрунзе, отец которого родился и жил здесь до 1884 года.

Кстати, именно за неповиновение князь Аргутинский-Долгоруков отдал Василия Фрунзе в солдаты. В село он не вернулся, а поселился в Средней Азии, в городе Пишпек. Там и родился его сын Михаил Фрунзе.

Ширяево: названо в честь местного полковника и землевладельца

Заселялась эта местность так же, как и Захарьевка (Фрунзовка), – беглыми крестьянами из Российской империи. Но вместо молдавских переселенцев здесь преобладали болгары. Год основания села – тоже ориентировочно 1791-й.

Первое название села – Степановка, в честь местного полковника и землевладельца Степана Ширяя. Фамилия этого человека стала названием того же села, но – позже. Похоже, потомков полковника Ширяя крестьяне не очень жаловали. Например, известно, что летом 1906 года некий батрак по фамилии Врадий призывал односельчан убить помещика Ширяя, наследника основателя села.

Степановка сохраняла свое название до 1923 года. А потом она стала городком Ширяево Степановской волости (в точности как современный Санкт-Петербург Ленинградской области) Ананьевского уезда Херсонской губернии.

В XVI-XIX веках через село проходил Чумацкий шлях – торговый путь, по которому возили соль с юга на Подолье и Волынь.

Николаевка: какое отношение имеет к названию император?

С основания (1791 год) до 40-х годов XX века поселок назывался Николаевка Вторая. Последний российский император Николай ІІ тут ни при чем, просто Николаевка Первая – село в бывшем Котовском (сейчас Подольском) районе. Достоверных данных о происхождении названия нет, скорее всего, оно дано в честь одного из основателей.

Заселение людей шло таким же образом, как во Фрунзовке и Ширяево, и связано оно с теми же событиями. По упоминавшейся переписи 1795 года, здесь числилось 65 дворов, в которых проживал 261 человек, при этом 47 хозяйств были безземельными.

Примечание редакции: статьи о Николаевке и в украинской, и в российской версии интернет-ресурса «Википедия», очевидно, содержат ошибку, называя годом ее основания 1918 год. Якобы тогда она называлась селом Жидовским. Однако ряд источников, в первую очередь «История городов и сел» (том «Одесская область»), не упоминают ни такого названия, ни даты. В 1918 году в Николаевке Второй разворачивались драматические события Гражданской войны.

Великая Михайловка: почему она великая?

Здесь также обнаружены следы мезолитической стоянки. Первое упоминание о селе – 1797 год, когда на правом берегу реки Кучурган была построена церковь. До 1 февраля 1945 года село называлось Гросулово. Село являлось частью имения Гросуловки, которое принадлежало подпоручику Ивану Гросулу («Грос» в переводе с молдавского означает «толстый», впоследствии написание этой фамилии видоизменилось, приняв форму «Гросул-Толстой»).

В 1823 году имение было разделено между сыновьями Гросула-Толстого – Львом, Иваном и Михайлом – от имени последнего было названо село Михайловское (основано на левом берегу реки Кучурган в 1826 году), давшее в 1945-м поселку название Великая Михайловка. Нынешняя Великая Михайловка сложилась из бывших сел Михайловского, Богуславки и близлежащих хуторов, потому и Великая.

Ивановка: названа в честь бывшего владельца – шляхтича

Ее появление – тоже итог русско-турецких войн и Ясского мира 1791 года. Так, майор Баранов получил здесь в 1793 году 3,1 тысячи десятин земли от царского правительства. Поэтому вначале населенный пункт назывался Малобарановкой. Земли уже не были пустыми: сюда бежали безземельные и крепостные крестьяне из внутренних губерний центральной России и нынешней Украины. В 1826 году в селе проживало 1,9 тысячи человек, в этом же году Малобарановку объявили городком.

В 1858 году владельцем Малобарановки стал шляхтич Ян Лемпер, и городок стали называть в его честь Яновкой. Еще позже, почти век спустя, польское имя переиначили на свой лад – появилась Ивановка.

Березовка: две версии одного названия

В Березовском районе найдены остатки скифских и греческих поселений. А новая история самого поселка связана с селом Новая Александровка и хутором Куца Балка (под словом «куца» имеется в виду короткая). Новая Александровка была безуездным городом Ананьевского уезда Херсонской губернии, упоминания о котором сохранились с начала XVIII века. Кем был тот Александр, от которого пошло название этого села, доподлинно неизвестно, однако ясно, что это не император Александр I, родившийся в 1777 году. Скорее всего, по практике тех лет, селу дал собственное имя один из его основателей.

Известно, что долгое время здесь находилась большая чумацкая стоянка. Кроме того, в эти места бежали безземельные и крепостные крестьяне. Вероятно, поэтому (пересечение торговых путей, много нищих безземельных мигрантов) здесь издавна существовал рынок найма сельскохозяйственных рабочих, который стал в XIX веке вторым после Каховки.

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Именно с рынком наемников связана легенда о возникновении названия Березовка. Согласно ей, на месте современного стадиона была большая базарная площадь, где нанимали батраков. Те, часто пьяные, спали на земле, а рядом была табличка с надписью «Бери и зови». Поэтому и город стал называться сначала «Беризовка», а затем – «Березовка». Более «прозаичная» версия связывает название с березами, однако эти деревья встречаются практически на всей территории Одесской области.

Это название – Березовка – впервые упоминается в 1802 году. С тех пор название не менялось.

Ранее “Одесская жизнь” публиковала цикл статей об окрестностях Одесской области:

Николаевки,

Березовки,

Захарьевки,

Татарбунар,

Ширяево,

Арциза,

Ананьева,

Балты,

Любашевки,

Ивановки,

Доброслава,

Беляевки,

Овидиополя,

Раздельной,

Окон,

Белгорода-Днестровского,

Тарутино,

об отдыхе на курорте Лебедевка

и путешествии в Обжилое.