Украинцев просят не открывать подозрительных писем и сообщений в Вайбер

Против граждан Украины началась фишинговая атака. На электронные адреса могут поступать письма с вредным содержимым.
Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
В ведомстве отметили, что не исключена подобная рассылка и в мессенджеры.
Вражеские силы хотят получить доступ к электронным устройствам украинцев, чтобы собрать большой массив информации.
Поэтому ни в коем случае не нужно открывать содержимое таких писем и сообщений!
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