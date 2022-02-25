Украинцев просят не открывать подозрительных писем и сообщений в Вайбер

Против граждан Украины началась фишинговая атака. На электронные адреса могут поступать письма с вредным содержимым.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

В ведомстве отметили, что не исключена подобная рассылка и в мессенджеры.

Вражеские силы хотят получить доступ к электронным устройствам украинцев, чтобы собрать большой массив информации.

Поэтому ни в коем случае не нужно открывать содержимое таких писем и сообщений!

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