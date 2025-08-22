Российские войска расстреливали винодельню из танков

Еще в позапрошлом веке прошла по Украине добрая слава о первых виноградниках князя Петра Николаевича Трубецкого, которые были заложены вблизи сел Тимково, Семеновка и в селе Плоть (Молдова).

– А в 1896 году князь Трубецкий заложил виноградники в Херсонской области, на территории современного села Веселое Бериславского района. Это одно из старейших винодельческих хозяйств Украины. Здесь на склонах у Каховского водохранилища выращивали виноград для производства знаменитых вин. Во время оккупации, которая продолжалась с 24 февраля по ноябрь 2022 года, винодельня была ограблена россиянами, которые также похитили коллекцию вин, собранную несколькими поколениями, мебель, опустошили подвалы. Винодельню российские войска расстреливали из танков. После деоккупации руководство решило избавиться от имени русского князя Трубецкого. Винодельня, пережившая три войны, теперь называется Stoic Winery, – рассказывает Руслан Волошин.

История восстановления виноградников на этих землях начиналась с чудесного дедова вина. Идею Руслана поддержал отец Олег Ростиславович, и они вместе высадили виноградник на одном из тимковских холмов.

Кого удивишь сто первым вариантом «Каберне»?

Сегодня под виноградниками Волошиных – южный склон в селе Тимково.

– Сначала я хотел взять десять соток под виноградник. Но потом замахнулся на один гектар. Мы решили, что это будет опытный участок, потому что еще не определились с сортами. Углубились в историю виноделия, нашли в Слободской библиотеке книгу, в которой описывается история нашего края и много информации о расположении виноградников на Подольщине, о том, что здесь производились тысячи тонн вина, – говорит Руслан.

Так началось его самообразование по виноградарству. Перечитал многие литературы, учебники для высших вузов по виноградарству. Но все рекомендации у них ориентированы на суглинок. О песчаной земле, на которой хозяйничает Руслан, информации почти нет.

– Сейчас есть около шести гектаров земли, которую планируем использовать под виноградники. Но пока расчистили всего три гектара. Перед тем как посадить лозу, мы проверяли почву. Выяснилось, что она здесь песчаная, а песчаная земля дает высокое качество винограда для белых вин и легких красных. Сегодня вряд ли кого-нибудь удивишь сто первым вариантом «Каберне». Поэтому мы с отцом решили производить именно белое вино.

Первое свое белое вино начинающий винодел изготовил из винограда, который был заложен в Слободзее (Молдова). Вино, кстати, получилось неплохое.

Чем больше выдержка – тем лучше вино

Взявшись за дело, Руслан все глубже погружался в изучение путей развития успешного виноградарства. Даже отправился в Италию на остров Сицилия.

– Италия имеет богатейшую историю виноделия. Остров Сицилия является одной из самых активных винодельческих зон Европы. Благодаря разнообразию ландшафтов, уникальному климату вина Сицилии предлагают широкий спектр вкусов и стилей. Так что грех было не извлечь уроки виноделия именно здесь. Мы знакомились с организацией труда, дегустировали вина, осматривали винодельни. Также побывали и на винодельнях Одесской, Николаевской областей.

Тимковские земли Руслан оценивает как земли со здоровым потенциалом. Здесь много солнца, которое так любит виноград. Надо только, чтобы лоза прижилась.

– Все вина у нас будут с выдержкой. Есть сорта, которые можно выдерживать до десяти лет и больше. Чем больше выдержка, тем лучше становится вино. Следует понимать, что в этом процессе оно также изменяет свои вкусовые качества. Поэтому, предлагая выстоянное вино, ты уже не знаешь его вкуса, – отмечает винодел.

Лозу виноделы заказывали из Италии и татарбунарского питомника немецкой селекции. Кроме того, высажен один из немногих красных сортов винограда Мальбек. Он происходит из Франции и очень популярен.

Радуются виноделы, что в законодательстве по виноделию произошло много положительных изменений. Упрощено лицензирование, разрешено малому винодельческому предпринимателю покупать виноград у людей – до этого вино должны были производить только со своей продукции. А лицензия стоила до десяти тысяч долларов в год.

Италия открыла бесплатные курсы для украинцев

После полномасштабного вторжения России Руслан Волошин решил передать виноградарство в руки отца, а сам пошел в армию. Но он всегда остается в курсе всех дел, происходящих дома. Вот и сейчас экспериментируют с выращиванием собственных саженцев на подвоях. Делается это для того, чтобы оградить виноград от болезней, подобрать засухоустойчивые сорта.

В настоящее время виноградари Подольщины хотят объединиться в общественную организацию виноградарей, чтобы работать и решать все вопросы вместе. Одним из организаторов является Руслан. Сегодня итальянское правительство открыло бесплатные курсы для виноградарей Украины. Виноделы говорят, что это большая поддержка и возможность получить гранты на оборудование. Ведь, например, оборудование для производства белого вина стоит от двадцати тысяч евро. А цена закладки виноградника – около десяти тысяч долларов.

К сожалению, каждая попытка получить помощь от института виноградарства и виноделия имени Таирова заканчивалась у Волошиных ничем. В частности, было отказано в изготовлении проекта на виноградник, чтобы получить грант от государства.

Можно делать не только вино и сок, но и шампанское

У виноделов из Тимкова есть собственные виноградники, помещения, частично есть оборудование. Они стремятся производить высокого качества вина и соки. Но часто слышат от аграриев: «Для чего вам это нужно? Кому будете продавать?».

– Люди не видят перспектив. Конечно, на винограднике нужно работать весь год. На шести гектарах заняты девять человек. А на выращивании кукурузы, к примеру, двое-трое, – объясняет Руслан. – Мы ведь можем делать не только вино, но и виноградный сок. С красного винограда сок полезен для кроветворения, а из белого – для переваривания пищи. Виноград дает высокую добавленную стоимость.

И акцентировал на тимковской почве, которая богата кальцием и на которой можно выращивать виноград для шампанских вин. Кстати, четыре сорта вина уже в этом году произвели. Белое будет зреть год, а красное чуть больше.

Жена следит за поведением разных сортов винограда

Жена Руслана Анна занимается выращиванием разных культур. Окончив гидрометеорологический университет, Анна принялась экспериментировать с растениями. На ее опытном участке растут кипарисы, сосны, другие редкие деревья и кустарники. Конечно, следит она и за тем, как ведут себя те или иные сорта винограда в данной местности и при данных климатических условиях.

– На плантации высажено более двадцати европейских сортов винограда, это около двух тысяч штук, большинство из которых плодоносит. – Наша местность богата склонами, которые непригодны для выращивания зерновых, но для выращивания винограда как раз, – рассуждает Руслан. – Поэтому виноградный бизнес может не только приносить доход, но и давать рабочие места и увеличивать поток финансов для развития громады от туризма.

Виноградник семьи Волошиных охотно посещают дети.

– Детям интересны такие экскурсии, ведь их обязательно угощают вкусным отборным виноградом, соками и заинтересовывают рассказами о свойствах винограда, – рассказывает директор сельского Дома культуры и организатор экскурсий по родному краю Надежда Йовса.

И кто его знает, может, кто-нибудь из этих юных экскурсантов захочет продолжить дело своих земляков, возрождая виноградарство и виноделие на этих благодатных землях.