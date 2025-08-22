Лучше покупать кротких пчелиных королев

Валерий Троян начинал работу пчеловодом в 2005-м с трех ульев, а ныне его пасека разрослась до 400 пчелиных семей.

– Пчеловодом в нашем роду был только дядя Дмитрий Тригуб, который ухаживал за колхозной пасекой из 500 ульев. В детстве он угощал меня свежевыжатым майским медком и, пожалуй, невольно причастил к этому делу, – рассказал, улыбаясь, Валерий Троян. – Приобретя первые ульи и заселив их роями, я прислушался к советам старших коллег, штудировал специальную литературу, просматривал видео. Полученные знания воплощал на практике. Теперь даже занимаюсь селекцией пчел. Для этого покупаю высокопроизводительные и породистые матки стоимостью 100 евро. Пытаюсь покупать кротких королев, поэтому с пчелиными семьями спокойно работаем и даже в медосбор почти не пользуемся с сыном защитными костюмами.

Итальянские пчелы любят украинские ульи

Пчеловод поведал, что самая распространенная порода медоносных пчел, которую он разводит, – это итальянская. Также экспериментирует с типами карпатской породы «вучковская» и «говерла», лелеет и «карнику», происходящую из Альпийского региона. В общем, подопечные Валерия отличаются миролюбием, устойчивостью к холодному климату и высокой медопродуктивностью. Селит их пчеловод в ульи исключительно украинской конструкции. Сначала сам мастерил пчелиные лежаки и корпуса, теперь использует только промышленного производства.

Некоторое время Валерий занимался егерским делом, охранял охотничьи угодья Любашевщины от браконьеров и черных лесорубов. Последние десять лет он официально трудится пчеловодом общества «ПО Троицкое» и в 43-летнем возрасте получил профессиональное образование в Гадячском аграрном училище с дипломом пчеловода.

Десяток ульев – ученику в подарок

С улыбкой говорит пчеловод, что уже как дипломированный специалист имеет полное право обучать других пчеловодным премудростям. Хотя уже привил любовь к пчеловодству доброму десятку земляков. Прежде обучил делу сына Виталия. Юноша успел повоевать на Донбассе, а с началом большой войны уже 25 февраля 2022 года добровольцем ушел на фронт. Мужественно защищал Отечество с полтора года, и только с рождением третьего ребенка вернулся в семью. Валерий активно донатит на ВСУ и не жалеет откормленных кабанчиков на тушенку для военных.

Успешно перенимает мастерство солтановского пчеловода бывший воспитанник приюта Николай Ершов, которому Валерий Троян, как говорится, дал путевку в жизнь. Сначала подарил парню с десяток рабочих ульев с пчелосемьями. Поделился знаниями по разведению и содержанию пчел, матководству, секретами добывания меда, борьбы с болезнями и вредителями и т.д. Теперь юноша самостоятельно и успешно занимается 100 пчелиными семьями. Таинство пчеловодства также успешно осваивает еще один молодой солтановский юноша Виталий Никитин.

Валерий Троян, кроме «выпасания» пчел, увлекается стариной. Часто выискивает артефакты среди пашни. Гордость его коллекции – несколько масонских монет с пирамидой и всевидящим оком.

Поклонник тайных орденов в разговоре оговорился, что было бы неплохо учредить «Орден пчелиного рыцарства» и разработать ритуал посвящения в пчеловоды.

Где пчелка-труженица летает, там урожай растет

Вдали от Солтановки, в оазисе лесного массива, среди причерноморской степи находится пчелиное кочевье Валерия Трояна. От своего улья пчела улетает на расстояние до 10 километров и возвращается со взятком домой. Часто фермеры «нанимают» перепончатокрылых для опыления сельхозкультур и платят за работу одного улья 850 гривен.

В то же время некоторые аграрии Одесщины неосознанно уничтожают домашних насекомых. Планируя химическую обработку своих полей, они несвоевременно информируют об этом пчеловодов, что приводит к гибели пчел. Так, в начале июня в Татарбунарах погибло от отравления пестицидами до десяти миллионов пчел.

23-24 июня на миллионы Божьих насекомых осиротели пасеки Березовщины, а также уничтожена популяция диких опылителей в радиусе 20 километров. Недавно стало известно, что зафиксирован падеж пчел от ядохимикатов в Беляевском районе. Пчеловоды и экологи утверждают, что гибель пчел – серьезная экологическая проблема. Лично у Валерия Трояна от халатности сельхозпроизводителей как-то погибло 70 процентов пчелосемей.

Липовый и акациевый мед в дефиците

В мае-августе продолжается медовая жатва. Маленькие труженицы начинают медосбор, так что для пчеловодов наступает важная и кропотливая работа ради обеспечения успешного проведения пчелиного сезона. Валерий Троян с сыном, невесткой Натальей и помощниками в этом году собирал мед на пасеке трижды и с каждого улья в среднем накачал по 40 килограммов меда.

В начале августа пчеловоды вторично качали мед, собранный пчелами на подсолнечных плантациях. И несмотря на то, что погода не порадовала пасечника обильными и живительными дождями, сильнейшие пчелиные семьи Валерия Трояна принесли ему рекордный взяток – около 78 килограммов!

– Пчелки хорошо потрудились на рапсовых и подсолнечных полях, разнотравье и посевах душистого шалфея. В этом году имеем рапсовый, шалфейный, подсолнечный мед, немного из степного разнотравья, а вот популярного липового и акациевого – маловато. Так что сладкоежкам советую мед, произведенный пчелами из нектара цветков рапса. Этот продукт укрепляет сердечно-сосудистую систему, оказывает успокаивающий эффект, имеет детоксикационные свойства. Рапсовый мед улучшает работу щитовидной железы и помогает восстановиться после физического и психического истощения.

Вас может заинтересовать: 77-летний пчеловод рассказал как быть в тонусе и поделился рецептом целебной настойки

Душистым и полезным медом с удовольствием ежедневно лакомятся трое моих внуков Владислава, Евгений и Анютка, которые часто гостят на пасеке, – радостно говорит успешный пчеловод. – В этом году сезон был более или менее удачным. Большую часть меда реализуем оптом, часть в розницу. Значительную часть заработанного снова вложим в развитие пчеловодческой отрасли, ведь в сентябре начинается подготовка пасеки к зимовке.

Топ-8 интересных фактов про мед, о которых вы не знали Натуральный, правильно сохраненный мед не теряет срок годности на протяжении тысячелетий.

Самый старый мед, возрастом 5,5 тысячи лет, нашли археологи в Грузии.

В гробнице фараона Тутанхамона в течение трех тысяч лет хранился сосуд с медом, пригодным к употреблению.

В турецком захоронении сохранился мед, выкачанный более 2,7 тысячи лет назад, который все еще имел аромат и текстуру.

В храме близ Помпеев нашли кувшин с медом в возрасте 2500 лет.

Древнейший хмельной напиток, медовое вино или медовуха, упоминается в древнейших китайских и европейских летописях.

Наши предки мед не варили. Они разводили холодной водой еще не подкачанный мед в сотах вместе с пергой и прополисом, добавляли к нему травы, хмель, сухофрукты или фрукты. Через несколько месяцев брожения праукраинцы получали легкий, вкусный и полезный напиток, насыщенный ароматом лета.

Украинец Петр Прокопович сконструировал рамочный улей и первым в мире получил чистый сотовый мед без предварительного уничтожения пчел. Это дало весомый толчок для развития отечественного пчеловодства, которым сейчас в Украине занимаются более 400 тысяч пчеловодов! Так Украина вышла на первое место в Европе и на пятое в мире по производству меда.

Читайте по теме: