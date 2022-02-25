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Молдова отменила поезд Одесса – Кишинев – Одесса, а «Укрзалізниця» – ряд пригородных поездов

Молдова отменила поезд Одесса – Кишинев – Одесса, а «Укрзалізниця» – ряд пригородных поездов

С сегодняшнего дня, 25 февраля 2022 года, Молдова временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной. В частности, отменен поезд Одесса – Кишинев – Одесса.

Рецепты

Об этом сообщает Телеграм-канал «Країна_iнфо» со ссылкой на украинского перевозчика – компанию «Укрзалізниця».

Кроме того, «Укрзалізниця» информирует, что с 25 февраля упраздняет ряд пригородных поездов по всей стране в связи с тем, что в нынешних реалиях это может быть  опасно.

В частности, в Одесском регионе отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань.

«Укрзалізниця» делает все возможное, чтобы продолжать курсирование электропоездов в тех регионах, где это позволяет ситуация. Пассажиров просим сохранять спокойствие, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, быть готовыми к возможным проверкам вещей и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях»,

– сказано в сообщении компании.

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Фото: ipn.md

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Редакция ПРОФИЛЬ

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