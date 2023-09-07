Бывший Рождественский: старый одесский переулок с цветниками и тишиной (фоторепортаж)

Одесский переулок Сеченова полностью отвечает требованиям «тихого центра»: его тишина даже удивляет. Так же, как удивляют разнообразные цветники на фоне старинных построек. Пройдемся?

Сменил название только один раз!

Удивительно, но за всю историю существования старый переулок только однажды сменил свое название. Когда-то он назывался Рождественским. А затем получил имя в честь физиолога Сеченова, жившего и работавшего в Одессе в 1870-1876 годах.

Кстати, первое название переулка — в честь храма Рождества Христова на улице Пастера. Церковь была реконструирована. Сейчас это соборный храм Одесской епархии ПЦУ.

С улицы Пастера и берет свое начало старый переулок и тянется до улицы Мечникова.

Когда-то переулок был улицей. И если вы внимательно посмотрите на уличные указатели на домах, то увидите, что до сих пор на них переулок зовется улицей.

Вы здесь не встретите современных высоток. В большинстве случаев — это двух- или трехэтажные исторические дома.

Ищем признаки старины

О, эти старинные «признаки»! Здесь, среди «асфальтной» (кстати, переулок блистает чистотой!) современности вы встретите их на каждом шагу. Даже иногда кажется, что время не наложило на старинные дома свой отпечаток. Конечно, это не так.

Но (присмотритесь!): на этих воротах — вензель первого владельца здания, а тут еще «живы» сами исторические ворота, а там — поражает взгляд балкон с прошлых времен…

Да, переулок очень тихий. А все внешние фасадные «некрасивости» он словно пытается прикрыть клумбами, цветниками. Даже старый пень превратился в маленький цветник, а тоненькое деревце «подвергается реанимации».

Местные жители сейчас следят за своими воротами очень тщательно: все должно быть закрыто — война. Хочешь любоваться двориком — смотри сквозь решетку на воротах. Хотя, конечно, бывают редкие исключения…

А вот на большинство окон смотреть сейчас больно: они оклеены крест-накрест — еще одна современная военная «картина», к которой никак не привыкнуть.

Чем украшен старинный одесский переулок?

Но даже если вы сейчас не смогли попасть в одесский дворик в переулке Сеченова, вам все равно бросится в глаза какое-то украшение у ворот. Обычно это опять-таки цветник в уличной вазе.

Не найдете вы здесь супермаркетов или магазинов. Ну, разве что небольшой магазинчик или киоск. За продуктами — в «Таврию» на Пастера или на Новый рынок.

Ну а что касается асфальта, о котором мы уже упомянули выше, то поверьте, найдется в старом-старом переулке маленький уголок, под которым скрывается (скорее, выглядывает) старая одесская брусчатка.

И даже давние-давние лавовые одесские плиты вы также найдете в старинном переулке Сеченова… Он же исторический!

Фото: Мария Котова.