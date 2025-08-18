Трамвайное полотно в Одессе нуждается в капитальном ремонте

– Работа современных трамваев очень зависит от качества подготовки всей инфраструктуры – в частности, состояния трамвайного полотна, – говорит руководитель «Одесскомэлектротранса» Николай Литовчук.

По его словам, в Одессе трамвайную инфраструктуру строили с начала прошлого века, капитально ремонтировали в большом объеме в 60-80 годах прошлого века.

Сейчас состояние трамвайных путей на некоторых участках приближается к предельным нормативным значениям, при которых разрешена эксплуатация. В таких условиях предприятие имеет право вводить режим ограничения скорости движения трамваев – до 10 километров в час.

От жары ломаются трамвайные рельсы

Летом, по словам директора предприятия, сложности с состоянием трамвайных путей возникают еще и из-за жары, сопровождающейся аномально высокими температурами воздуха, особенно в незатененных местах.

Рельсы раскаляются от палящего солнца, возникает расширение металла и искривление рельсов, а иногда даже их поломка. В таких случаях это может приводить к схождению трамваев.

– Сотрудники путевой службы нашего предприятия делают все возможное, чтобы поддерживать полотно в надлежащем состоянии, – говорит Николай Литовчук. – Выполняются немедленные аварийные ремонты, текущие ремонты стыков, замены шпал, отрезков рельсов, но с каждым годом в целом износ рельсового полотна увеличивается.

Одесским трамваям поможет масштабная реконструкция инфраструктуры

Директор «Одесскомэлктранса» говорит, что в прошлые годы были проблемы с трамвайными путями на площади Трибуны Героев (бывшая Толбухина). Но в 2024 году под патронатом городского головы совместными усилиями коммунальных предприятий на данном участке был проведен ремонт трамвайных путей и дорожного покрытия, восстановлено уличное освещение, выполнена новая разметка. И все участники дорожно-транспортного движения, не только водители трамваев, довольны, потому что проезд через площадь стал абсолютно безопасным и удобным.

После окончания ремонтных работ на спуске Виталия Блажка, на перекрестках проспекта князя Владимира Великого с улицей Заболотного и 28-й Бригады (бывшая Паустовского), завершение работ по ремонту разворотного кольца на конечной станции 7-го маршрута по улице 28-й Бригады, состояние трамвайных путей в северном направлении будет более безопасным.

