Ключевые моменты:
- Мужчина похитил автомобиль ТЦК, когда его перевозили вместе с другими военнообязанными.
- По словам очевидцев, в салоне на момент похищения были еще трое мобилизованных.
Угнал авто вместе с «пассажирами»
Инцидент произошел 8 августа в Овидиополе во время перевозки группы военнообязанных. Один из мужчин сел за руль служебного автомобиля Территориального центра комплектации и социальной поддержки и уехал в неизвестном направлении, забрав с собой других пассажиров. По словам очевидцев, в машине находились еще трое мобилизованных. В заброшенном авто остались личные вещи и документы штатного водителя.
Правоохранители впоследствии нашли транспортное средство, но розыск самого беглеца продолжается. По факту происшествия открыто уголовное производство по статьям 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и 357 (Похищение документов) Уголовного кодекса Украины. Если вину мужчины докажут, ему грозит штраф или лишение свободы от 5 до 12 лет.
