Ключевые моменты:

Богдан Шепеля из Кодымы совместил профессию ветеринара с пчеловодством и уже 15 лет успешно заботится о пасеке.

Пчеловод подчеркивает: настоящий мед должны давать пчелы, которых не подкармливают сахарным сиропом.

Жена пчеловода Росина изготавливает свечи из воска и настойку из прополиса, которые приносят пользу и друзьям, и близким.

Богдан ежегодно отправляет мед со своей пасеки украинским воинам, веря в силу этого продукта для здоровья и духа.

Уберечь удалось всех пчел

Когда перед Богданом встал вопрос, кем быть, парень выбирал между ветеринарией и экономикой. Отец посоветовал выбрать профессию ветеринара, ведь Богдан с детства любил животных и хотел всем помочь.

Окончив с отличием Винницкий техникум ветеринарной медицины, он продолжил обучение в Одесском аграрном университете на ветеринарном факультете. Вернулся в родной город, где и поныне работает ветеринаром.

– Мой папа – Николай Шепеля – всюду брал меня с собой: на рыбалку, на охоту, на пасеку. Он хотел научить меня, как он говорил, мужским делам, – вспоминает Богдан. – Когда у папы случился инсульт, он сказал: «Сын, ты должен заняться пчелами, потому что они пропадут».

Тогда я обратился к знакомому пчеловоду и попросил, чтобы он рассказал мне, что к чему. Через несколько дней я уже сам осваивал эту сложную науку, – рассказывает Богдан.

Много читал специальной литературы, и сегодня пользуется книгой «Работа на пасеке», которую подарил ему дедушка жены Росины.

Позднее папа поправился и всегда был рядом, направлял, подсказывал. Тогда удалось сохранить все пчелиные семьи, и папа им очень гордился. С тех пор медовое дело заняло важное место в его жизни.

Где это идеальное место для пасеки и для людей?

Со временем Богдан решил завести свою пасеку. И стал искать для нее идеальное место. Нашел в селе Шершенцы, что расположилось на холмах Подолья.

Здесь, у старой мельницы, в низине, среди богатой растительности стоит глинобитный дом, а вокруг него – украшенные пчелиные домики. Рядом журчит речка Белочи.

Богдан говорит, что и его пчелкам здесь, среди уютной природы, хорошо. Ведь далеко за медоносами летать не надо. И родниковая вода рядом.

Так что на берегу речки можно наблюдать множество крылатых тружениц. Здесь не только пчелы чувствуют себя комфортно и спокойно, но и гости, которые приезжают отдыхать и набираться сил и здоровья.

Каплю меда можно измерить в километрах

– А знаете, что пчеле нужно налетать триста тысяч километров, посетить десять миллионов цветов, чтобы собрать килограмм меда? – спрашивает пчеловод.

И начинает с любовью рассказывать о пчелах, подчеркивая, что человеку есть чему у них поучиться. Самое важное – трудолюбие.

Ульи гудят днем и ночью. Пчела почти не спит. У них свой уклад, каждая из пчел знает свое дело. Здесь есть королева-матка, разведчики, охрана, кормилицы, работницы. В домике живет от 60 до 120 тысяч насекомых.

Сначала мужчина боялся пчел, а затем привык, что они иногда жалят. Достает жало и работает дальше. Когда хорошая погода и у пчел есть запас меда, работает у ульев даже не окуривая, говорит, что тогда они на него не обращают внимания.

Возле пчел всегда хватает работы, а больше всего ее при откачке меда. Но качать мед хозяину очень нравится. Ведь это результат труда божьих насекомых и человека. И если другие пчеловоды привлекают к этой работе родных или друзей, то Богдан со всем предпочитает справляться сам.

– Пусть это займет немного больше времени, но я сделаю все сам, потому что знаю, что за чем делать. И хотя эти заботы утомляют, все же они приятны.

Правильный мед от правильных пчел

– В этом году майского меда не было. До начала июня шли дожди, весна была холодная, с ночными заморозками. А это сказалось на цветении медоносов, отсюда и на сбор меда – пчелы почти не работали, просто не могли. Надеемся на летний сбор, который даст мед из разнотравья. Он имеет чрезвычайно приятный вкус и очень полезен как общеукрепляющий при борьбе с простудами, для повышения иммунитета, – отмечает господин Богдан.

Пчеловод акцентирует, что все это есть в натуральном меде, произведенном пчелами, которые не знают сахара. Ведь отдельные пчеловоды с целью экономии кормят пчел зимой сахарным сиропом, а не медом, как положено. Тогда у пчел разрушается ферментный аппарат. Они дают мед, но он не имеет лечебных свойств, потому что в нем отсутствует биологическая активность.

Щедрые подарки от семьи пчеловодов

В этом году Росина, жена пчеловода, увлеклась изготовлением ароматных свечей из воска.

– Такая свеча пахнет медом и цветами, имеет красивый цвет. Ее аромат успокаивает. Пчелиный воск обладает лечебными свойствами. В народе его используют для лечения воспаления гайморовых пазух, от насморка, при ревматических болях, как противовоспалительное средство. Свеча из пчелиного воска во время горения очищает все вокруг, – делится знаниями женщина.

Кроме того, Росина готовит настойку прополиса, которая является хорошим антисептиком, противогрибковым средством и антибиотиком. Если, например, в медовую воду добавить прополис, то это снимает воспаление. А маточное молочко улучшает иммунитет и восстанавливает клетки печени.

Кстати, ароматные свечи и продукты пчеловодства супруги готовят не на продажу, а щедро дарят родным, друзьям и просто знакомым.

Как вспоминает Росина, ее прабабушка Мотя любила повторять: «Еще, дочка, никто три рукава не сносил. Все, что делаешь, то себе».

– Когда добрую энергию отдаешь, то она к тебе добром возвращается, – убеждена семья Шепелей.

Когда мед разливаешь – сохраняй тишину

Супруги рассказали, что, разливая мед, никогда не повышают голос, чаще всего молчат или мысленно читают молитвы. Ведь считают, что вместе с медом людям передаются мысли и эмоции, поэтому пусть они будут добрыми.

А еще пчеловод сам доставляет мед людям. Да, сдать мед заготовителю проще и быстрее. Но Богдан стремится и здесь делать добро людям. И признается, что получает удовольствие от общения, от новых знакомств.

– Мед должен быть каждый день на вашем столе, – убеждает Богдан. – Вся наша семья ежедневно употребляет мед. Полезно растворить чайную ложку меда в стакане теплой воды и выпить за тридцать минут до завтрака и на ночь. Утром это помогает пищеварительной системе и укрепляет сердце и сосуды. А выпитый на ночь – способствует лучшему сну. Мед предотвращает многие болезни, успокаивает нервную систему.

Покупайте у людей, которым доверяете

– Что самое важное в вашем деле?

– Все нужно делать с душой, тогда все будет хорошо, – говорит Богдан. – Ухаживать за пчелиными семьями непросто. Для этого нужно постоянно учиться, набираться опыта, проводить профилактику болезней. Важен выбор места для пасеки – желательно, чтобы оно было среди разнотравья. Труд на пасеке дает душевный покой и продлевает жизнь. Поэтому к пчелам нужно относиться с любовью. И подходить к ним только с хорошим настроением.

– Где лучше покупать мед?

– Лучше всего мед покупать у того, кому доверяешь. Напомню, что правильно собранный мед содержит множество полезных веществ и почти всю таблицу Менделеева.

Мед со своей пасеки отправляет защитникам

Каждый раз, когда Кодымщина собирает посылки для воинов, Богдан передает на фронт мед со своей пасеки.

– Воинам нужно здоровье. А мед дает физические и духовные силы, лечит многие болезни, – говорит господин Богдан. – Это как раз то, что нужно нашим воинам.

Богдан убежден, что после российско-украинской войны мир изменится к лучшему. А природа, несмотря на человеческую агрессию, живет своей жизнью, стремится восстановиться, залечить раны.

– Хорошим примером для человека являются пчелы, которые даже в разрушенных городах и селах, без ухода человека, не перестают работать, носить мед и заботиться о гармоничной жизни пчелиной семьи, – рассуждает Богдан Шепеля. – Этого сегодня очень не хватает людям.

