Ключевые моменты:

Экологи называют климатические изменения в Одесской области радикальными и предупреждают о риске опустынивания степных территорий.

Снижение стока Днестра летом преимущественно сезонное; гидрорежим регулируют водохранилища и межгосударственные договоренности, включая запросы Молдовы поддерживать расходы в маловодный период.

Что происходит с климатом и водными ресурсами

Эколог Владислав Балинский отмечает, что региональная жара переходит в долговременный тренд: растет количество пожаров, а природные степные ландшафты демонстрируют признаки деградации, усиливая риск опустынивания. Самым уязвимым звеном остается водообеспечение: в засушливые периоды падает уровень в реках, что напрямую влияет на быт и агропроизводство.

В то же время официальный мониторинг показывает: на одесском участке Днестра уровни воды в пределах сезонной нормы, а ситуация контролируется благодаря регулированию сбросов водохранилищем и межведомственной координации Украины и Молдовы. Молдова просила Украину в жару поддерживать минимальный расходный режим для стабилизации гидрологии на всем бьефе, что указывает на комплексный трансграничный характер проблемы. Официальные данные гидропостов подтверждают летнюю межень с колебаниями уровней, типичную для июля-августа.

Долгосрочные планы управления бассейном Днестра (2025-2030) прогнозируют более жаркое и сухое лето, длинные бездождевые периоды и неравномерное распределение осадков, что усиливает потребность в инвестициях в водную инфраструктуру, эффективное орошение и природоориентированные решения.

Читайте также: