Ключевые моменты:

10 августа в результате взрывов в Затоке и Каролино-Бугазе погибли трое отдыхающих.

По словам властей, люди купались на участках, которые считались опасными и могли быть заминированы.

Заминированные пляжи и игнорирование предупреждений

Глава Одесской ОГА Олег Кипер подчеркнул, что гражданам необходимо обращать внимание на таблички о запрете купания. Он пояснил, что в 2022 году военные принимали все меры, чтобы предотвратить высадку российского десанта, и те места, где произошли трагедии, рассматривались как благоприятные для подхода вражеских кораблей. Именно поэтому там могли быть применены меры предосторожности.

Кипер отметил, что хотя в Одесской области есть официально разрешенные пляжи, перекрыть доступ ко всем опасным участкам невозможно. По его словам, люди часто упорно игнорируют ограждения и предупреждающие знаки. Кроме того, он добавил, что областная администрация не может запретить работу отелей и баз отдыха, поскольку они продают услуги проживания, а не контролируют побережье. Также остается опасность выброса на берег якорных мин, которыми была заминирована акватория Черного моря.

По информации полиции, взрывов было два. В результате них погибли три человека: один мужчина в Каролино-Бугазе, а также мужчина и женщина в Затоке.

