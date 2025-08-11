-
Ключевые моменты:
- 10 августа в результате взрывов в Затоке и Каролино-Бугазе погибли трое отдыхающих.
- По словам властей, люди купались на участках, которые считались опасными и могли быть заминированы.
Заминированные пляжи и игнорирование предупреждений
Глава Одесской ОГА Олег Кипер подчеркнул, что гражданам необходимо обращать внимание на таблички о запрете купания. Он пояснил, что в 2022 году военные принимали все меры, чтобы предотвратить высадку российского десанта, и те места, где произошли трагедии, рассматривались как благоприятные для подхода вражеских кораблей. Именно поэтому там могли быть применены меры предосторожности.
Кипер отметил, что хотя в Одесской области есть официально разрешенные пляжи, перекрыть доступ ко всем опасным участкам невозможно. По его словам, люди часто упорно игнорируют ограждения и предупреждающие знаки. Кроме того, он добавил, что областная администрация не может запретить работу отелей и баз отдыха, поскольку они продают услуги проживания, а не контролируют побережье. Также остается опасность выброса на берег якорных мин, которыми была заминирована акватория Черного моря.
По информации полиции, взрывов было два. В результате них погибли три человека: один мужчина в Каролино-Бугазе, а также мужчина и женщина в Затоке.
Читайте также:
Мины, на которых подорвались отдыхающие в Одесской области, могли быть украинскими — Кипер
Отдыхающие, которые трагически погибли 10 августа на побережье Одесской области, купались на пляжах, которые могли быть заминированы еще в 2022 году для защиты от российского десанта. На местах были установлены предупреждающие таблички о запрете, об этом во время брифинга 11 августа сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Подписаться
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии